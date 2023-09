Xinhua Silk Road : La Foire internationale du commerce des services de Chine offre d'immenses possibilités aux entreprises mondiales





BEIJING, le 22 sept. 2023 /CNW/ -- Sous le thème « L'ouverture mène au développement, la coopération représente le futur », La Foire internationale du commerce des services de Chine (CIFTIS) de 2023 s'est déroulée du 2 au 6 septembre, à Beijing.

En tant que l'un des salons les plus importants et les plus complets au monde pour le commerce des services, la CIFTIS a démontré le rôle actif de la Chine dans la collaboration avec d'autres pays pour promouvoir le commerce des services et stimuler la reprise économique mondiale.

Depuis son lancement en 2012, la CIFTIS a attiré plus de 600 000 exposants de 196 pays et régions.

Soulignant les occasions présentées par l'événement, les entreprises étrangères y participent activement à la recherche du potentiel de coopération du marché chinois des services.

Cette année, la CIFTIS a accueilli de nombreux participants étrangers et organisé une panoplie d'activités hors ligne.

Plus de 80 pays et organisations internationales ont pris part à l'événement cette année. Plus de 2 400 entreprises ont présenté des expositions hors ligne et plus de 500 entreprises de premier plan de l'industrie et entreprises du palmarès Fortune Global 500 ont assisté au salon hors ligne pour faire connaître leurs produits, services et réalisations. Le Royaume-Uni , pays d'honneur invité de la CIFTIS de 2023, a envoyé sa plus importante délégation à l'événement cette année, mettant en valeur l'excellent processus d'internationalisation et le rayonnement mondial de la foire.

On apprend que la CIFTIS 2023 a mis l'accent sur l'innovation scientifique et technologique, ainsi que sur l'innovation en matière de modes et de formats en exposant les utilisations mondiales des technologies à puce, de l'intelligence artificielle et des soins de santé numériques. En outre, une série de nouvelles technologies et de nouveaux produits ont fait une apparition remarquée lors du salon, représentant pleinement les énormes possibilités commerciales et le dynamisme du marché des services dans le monde entier.

À l'avenir, la Chine ouvrira continuellement son secteur des services et renforcera ses efforts de coopération afin de libérer de nouvelles occasions de croissance pour les entreprises mondiales et d'insuffler un élan durable en faveur de la reprise de l'économie mondiale.

