Hisense et le Paris Saint-Germain célèbrent le renouvellement de leur partenariat





QINGDAO, Chine, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, la société mondiale d'électronique et d'électroménager grand public, a prolongé de deux ans son parrainage du Paris Saint-Germain. L'accord entre les deux organisations, qui ont débuté leur partenariat mondial en août 2020, durera jusqu'à la fin de la saison 2024/2025.

Hisense a consolidé sa place de leader mondial de la technologie domestique au cours des deux dernières décennies, le fruit de l'engagement à long terme dont elle a fait preuve envers certaines des entités sportives les plus appréciées au monde, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2022tm, ainsi que son nouveau sponsoring de l'UEFA EURO 2024tm. La prolongation du partenariat d'Hisense avec le Paris Saint-Germain en est une nouvelle illustration et permettra à l'entreprise de redoubler d'efforts pour améliorer l'expérience visuelle des fans de football du monde entier.

Dans le cadre de son partenariat avec le club parisien, Hisense TV dispose désormais d'un mode sports intégré. En outre, Hisense a diffusé trois publicités mettant en vedette des joueurs du Paris Saint-Germain depuis que la relation commerciale a été nouée, dont la dernière, lancée en mars 2023, a enregistré plus de 106 millions d'impressions et 48,3 millions de vues. En s'associant avec le club parisien, Hisense peut compter sur l'une des plus grandes communautés sportives mondiales, avec plus de 200 millions d'abonnés, pour attirer de nouveaux clients grâce à des campagnes innovantes.

Marc Armstrong, Chief Revenue Officer au Paris Saint-Germain, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure avec Hisense, une entreprise qui partage notre philosophie. L'innovation est au coeur de notre collaboration et de notre détermination à continuer d'enrichir l'expérience de nos clients et de nos fans au-delà de l'écran. »

Catherine Fang, vice-présidente exécutive de Hisense International, a déclaré : « La relation avec le Paris Saint-Germain fait partie intégrante de la stratégie sportive d'Hisense, de procurer du bonheur à des millions de familles grâce à l'innovation technologique et d'offrir une qualité télévisuelle parfaite aux consommateurs européens. Nous croyons que grâce à ce partenariat nous pouvons continuer à créer la meilleure expérience de visionnage à domicile possible pour le club parisien et ses fans du monde entier. »

Bénéficiant d'une stratégie sportive performante, Hisense a enregistré une hausse de 21,05 % en glissement annuel des ventes de téléviseurs dans le monde au premier semestre. Hisense continuera d'offrir aux consommateurs des expériences extraordinaires pour visionner les matchs avec leur famille et leurs amis. Le renouvellement de ce partenariat nous permettra de continuer à offrir aux fans du Paris Saint-Germain la meilleure expérience de visionnage possible dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2218248/20230922104121.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

22 septembre 2023 à 15:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :