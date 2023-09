Le Forum mondial de l'investissement souhaite stimuler les investissements mondiaux dans le développement durable





ABOU DABI, EAU, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Reconnaissant la durabilité comme le défi déterminant de notre époque, le prochain Forum mondial de l'investissement de la CNUCED, qui se tiendra du 16 au 20 octobre 2023 à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, sera l'occasion idéale de promouvoir la transition vers une économie plus durable, en particulier pour les pays en voie de développement.

La 8e édition du Forum, qui s'articulera autour du thème général « Investir dans le développement durable », réunira des chefs d'État, des ministres, des chefs d'entreprise et d'autres acteurs de l'investissement d'envergure internationale afin de formuler des politiques et des stratégies qui permettront de relever les défis clés et émergents en matière d'investissement et de développement grâce à une série de forums et de conférences locaux et internationaux.

Plus de 7 000 acteurs de l'investissement venus de 160 pays participeront à la 8e édition du Forum mondial de l'investissement au Centre national des expositions d'Abou Dabi (ADNEC).

Le fait que le Forum mondial de l'investissement soit organisé par les Émirats arabes unis cette année coïncide avec la proclamation de l'année 2023 comme « Année de la durabilité », destinée à encourager l'engagement national en faveur de pratiques durables et de solutions innovantes pour aider à résoudre les problèmes environnementaux à l'échelle mondiale.

Son Excellence le Dr Thani Al Zeyoudi, ministre d'État au Commerce extérieur des Émirats arabes unis, a réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la durabilité, déclarant ce qui suit : « Les Émirats arabes unis sont déterminés à jouer un rôle de premier plan dans la transition mondiale vers un avenir plus durable. Nous pensons que le Forum mondial de l'investissement 2023 constituera une plateforme unique permettant aux dirigeants internationaux de se réunir pour mobiliser les investissements nécessaires afin de faire de cette transition une réalité ».

Son Excellence Rashed Abdulkarim Al Blooshi, sous-secrétaire du département du développement économique d'Abou Dabi (ADDED), a ajouté : « L'accueil du Forum mondial de l'investissement 2023 reflète la démarche et l'engagement d'Abou Dabi en faveur d'un développement socio-économique durable qui repose sur des convictions fortes et une longue tradition d'utilisation judicieuse des ressources. Nous travaillerons en étroite collaboration avec tous les partenaires pour veiller à ce que les conversations du forum génèrent des idées et des solutions innovantes afin de créer un avenir plus durable pour tous ».

Voici quelques exemples de sessions consacrées au développement durable : « Investir dans le secteur public pour le développement durable », en partenariat avec l'ACCA ; « Aligner les investissements dans les infrastructures durables sur l'Accord de Paris », avec la Middlesex University Dubai ; et « Accélérer les investissements écologiques dans le tourisme pour le développement durable », avec l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT).

