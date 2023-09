Centre mondial pour la mobilité climatique : les dirigeants mondiaux appellent à une action immédiate pour faire face aux menaces existentielles posées par l'élévation du niveau de la mer sur les pays du Pacifique





NEW YORK, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Reconnaissant l'urgence de s'attaquer aux menaces existentielles posées par l'élévation du niveau de la mer, un groupe de nations a convoqué aujourd'hui un « Sommet sur les menaces existentielles posées par l'élévation du niveau de la mer » afin de motiver une action mondiale immédiate. Des chefs d'État, des ministres et de hauts fonctionnaires se sont réunis pour s'engager à soutenir des mesures concrètes dans le but d'aborder ces menaces.

Lors du sommet, les dirigeants se sont engagés à faire face aux menaces posées par l'élévation du niveau de la mer, notamment par la formation d'une nouvelle coalition chargée de générer un élan et de faire pression pour la réalisation d'une action mondiale d'urgence. Ils ont également appelé à explorer des moyens innovants pour assurer un financement climatique dédié au soutien des communautés vulnérables, et à trouver des moyens de protéger le patrimoine et la culture des populations touchées. L'Allemagne s'est engagée à verser 1,5 million d'euros pour soutenir le développement d'une base de données en ligne destinée à préserver et à protéger la culture et le patrimoine des Tuvalu, tandis que l'Open Society Foundations s'est engagée à verser 1,5 million de dollars pour soutenir les communautés des îles du Pacifique les plus touchées par le changement climatique.

« Pour les pays les plus menacés par l'élévation du niveau de la mer, les conséquences de la perte de nos territoires sont catastrophiques. Notre histoire, notre culture et notre patrimoine sont liés à notre environnement naturel, des terres sur lesquelles nous vivons depuis des siècles », a expliqué S.E. Kausea Natano, Premier ministre des Tuvalu.

« Pour reprendre les mots de nos propres jeunes : nous ne nous noyons pas, nous nous battons. Nous n'acceptons pas, et n'accepterons jamais, que l'inhabitabilité de nos foyers soit courue d'avance. Nous reconnaissons que les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses. Bien que ces défis demeurent les nôtres et doivent être relevés dans le cadre de notre droit à l'autodétermination et de notre plan national d'adaptation, la mise en oeuvre des solutions marshallaises nécessitera un soutien international », a asséné S.E. David Kabua, président de la république des Îles Marshall.

L'élévation du niveau de la mer constitue une menace existentielle pour les petits États insulaires en développement, surtout dans la région du Pacifique. En particulier, l'attention et le soutien de la communauté internationale sont désormais vitaux pour les nations insulaires des atolls du Pacifique. Sans action et sans soutien d'ampleur, ces nations risquent de devenir inhabitables d'ici 2050 et de se retrouver totalement sous les eaux d'ici la fin du siècle.

« Je suis fier d'annoncer l'engagement de 1,5 million de dollars de la part de l'Open Society Foundations pour aider à mettre sur pied le Fonds climatique pour les communautés insulaires du Pacifique, un outil essentiel dans la lutte contre les menaces climatiques imminentes et pour la protection d'un avenir prometteur pour ces communautés dynamiques. J'ai le fervent espoir que cet investissement, ainsi que nos efforts en matière de contentieux et de plaidoyer, permettront de renforcer la coalition mondiale qui vient en aide à ces nations insulaires », a déclaré M. Alex Soros, président de l'Open Society.

« Ce sommet est l'occasion d'accélérer l'action mondiale pour répondre de toute urgence aux menaces posées par l'élévation du niveau de la mer » a ajouté le Prof. Kamal Amakrane, directeur général du Centre mondial pour la mobilité climatique.

Le sommet a été organisé conjointement à la 78e Assemblée générale des Nations Unies par S.E. le président Dennis Francis et les pays suivants : les Tuvalu, les Palaos, la république des îles Marshall, les îles Tonga, Malte, le Danemark et l'Allemagne.

