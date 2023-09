GLENCORE INAUGURE UN NOUVEAU BUREAU À ROUYN-NORANDA





ROUYN-NORANDA, QC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Glencore a le plaisir d'annoncer l'inauguration d'un tout nouveau bureau situé à Rouyn-Noranda, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce nouveau centre d'expertise regroupera plus de 60 professionnels de la division cuivre, qui sont appelés à supporter les activités de l'entreprise en Amérique du Nord et aux Philippines.

Expertise locale, rayonnement international

« L'expertise du personnel de Rouyn-Noranda en métallurgie et en recyclage est reconnue à travers le monde. Elle est non seulement nécessaire au déroulement de nos activités locales, mais également aux opérations de Glencore en Amérique du Nord et aux Philippines. Il était donc devenu souhaitable de regrouper diverses équipes au même endroit et de s'assurer que des espaces de travail puissent leur être offerts », souligne Claude Bélanger, chef des opérations cuivre pour l'Amérique du Nord et les Philippines.

Une contribution indispensable à la transition énergétique

L'ouverture du bureau de Rouyn-Noranda s'effectue alors que Glencore adapte ses activités pour répondre aux besoins engendrés par la transition mondiale vers le transport durable et les énergies propres, qui nécessite des quantités importantes de métaux de base et de métaux précieux.

M. Bélanger a ajouté : « L'électrification requiert beaucoup de cuivre et Glencore joue un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement de ce métal stratégique. Au cours des prochaines années, les employés de Rouyn-Noranda bonifieront cette chaîne d'approvisionnement pour qu'elle réponde aux besoins des industries émergentes. En plus de diriger le projet Aeris, qui amènera la modernisation complète de la Fonderie Horne, les employés de Rouyn-Noranda seront appelés à soutenir diverses initiatives qui permettront à Glencore cuivre de fournir plus efficacement et plus durablement les métaux stratégiques nécessaires à la transition énergétique. »

Rappelons que le projet Aeris représente la plus importante initiative de modernisation de l'histoire de la Fonderie Horne, avec des investissements de plus de 500 millions $ qui serviront à diminuer significativement les émissions globales du site, moderniser certaines étapes du processus de production et accroître les capacités de recyclage.

L'application des principes de l'économie circulaire

M. Bélanger a conclu : « Le cycle de valeur ajoutée du cuivre intègre déjà plusieurs principes de l'économie circulaire et nous serons en mesure d'accentuer cette circularité grâce à la contribution du personnel de Rouyn-Noranda. C'est donc avec fierté que j'inaugure ces nouveaux bureaux, qui permettront à Glencore de profiter du talent de la région et de faire rayonner son expertise à l'étranger. »

