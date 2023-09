Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 2 M$ à Saint-Joseph-de-Beauce





SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 1 983 800 $ a été accordée à Saint-Joseph-de-Beauce pour la rénovation de l'hôtel de ville.

Les opérations prévues sur ce bâtiment, situé avenue du Palais, visent notamment l'installation d'un monte-personne, le remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, la réfection des revêtements d'étanchéité pour les fondations, la reconstruction de l'entrée principale, la réalisation de travaux de drainage du terrain ainsi que divers travaux de plomberie et d'électricité. Certaines pièces du sous-sol, dont la salle du conseil, la salle de réunion et la salle d'archives, seront réorganisées. Au rez-de-chaussée seront entre autres aménagés plusieurs bureaux et une papeterie.

Citations :

« Le bon état des infrastructures collectives, comme un hôtel de ville, contribue au dynamisme et à la vitalité des villes et des municipalités. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux de soutenir des initiatives comme celle-ci. Merci aux gens de Saint-Joseph-de-Beauce pour leur proactivité dans ce projet auquel nous avons fièrement octroyé près de deux millions de dollars. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est important que les infrastructures en place puissent répondre aux besoins des collectivités. La rénovation de l'hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce est une excellente nouvelle pour la population et pour le personnel de la Ville. Tout le monde pourra bientôt profiter de nouveaux locaux modernes où, j'en suis convaincu, de beaux projets verront le jour. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Le soutien majeur provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous donne l'occasion de concrétiser ce projet d'amélioration, tout en respectant la capacité financière des contribuables. Les travaux permettront entre autres d'offrir aux citoyennes et citoyens à mobilité réduite un meilleur accès aux séances et aux services municipaux, et ce, grâce à la réfection de l'entrée principale et à l'ajout d'un monte-personne. »

Serge Vachon, maire de Saint-Joseph-de-Beauce

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

22 septembre 2023 à 07:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :