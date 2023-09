London & Capital s'associe à Addepar pour offrir une gestion des investissements et un reporting sur mesure à l'échelle mondiale





Le partenariat associe l'esprit d'investissement stratégique et mondial de London & Capital à la base technologique et au réseau de données de premier ordre d'Addepar pour alimenter leur pile technologique

LONDRES, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- London & Capital , un gestionnaire international de patrimoine et d'actifs basé au Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Addepar , une société mondiale de technologie et de données pour les professionnels de l'investissement, afin d'apporter la modélisation de données, l'analyse de portefeuilles, la gestion d'investissement sur mesure et le reporting de performance à ses clients du secteur de la gestion de patrimoine au Royaume-Uni et dans le monde entier.

London & Capital développe depuis longtemps ses solutions clients, prend de l'ampleur à l'échelle internationale et investit dans la technologie pour assurer l'avenir de son entreprise et répondre aux exigences du marché mondial de la gestion de patrimoine pour les clients fortunés et très fortunés d'aujourd'hui. Grâce à ce partenariat, London & Capital ancrera de manière transparente sa pile technologique autour de la plateforme standard d'Addepar pour la gestion des données et le reporting.

« London & Capital est ravi d'avoir avec Addepar un partenaire dont l'ambition stratégique s'aligne sur la nôtre et qui permet à nos conseillers de se consacrer à leurs investissements et à leurs clients », a déclaré Marc Graveney, directeur d'exploitation de London & Capital. « Le partenariat avec Addepar nous permet de fournir une image efficace, flexible et complète des investissements uniques et du patrimoine global de chaque client, tout en restant légers grâce à une plus grande efficacité opérationnelle. Nous sommes extrêmement satisfaits de l'engagement de l'équipe et nous sommes impatients d'innover davantage. »

Aujourd'hui plus que jamais, les clients sont à la recherche d'une diversification mondiale et de données fiables alors qu'ils naviguent sur des marchés en évolution rapide et un paysage de risques dynamique. Addepar offre la flexibilité nécessaire à la modélisation de portefeuilles complexes, y compris des portefeuilles multiclasses d'actifs et multidevises. London & Capital et Addepar partagent une vision globale de la gestion des investissements afin de fournir une solution véritablement intégrée et sans frontières qui aide les clients à réfléchir à leur portefeuille global et à leurs futures décisions d'investissement d'une manière plus axée sur les données.

« Addepar est fière de travailler avec London & Capital, une société à la pointe du secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs au Royaume-Uni, pour apporter la technologie, les données, les outils et la perspective appropriés à son équipe et à sa clientèle en pleine expansion », a ajouté Peter O'Brien, responsable des ventes et des partenariats mondiaux chez Addepar. « Il est plus important que jamais de s'associer à des solutions technologiques innovantes capables de normaliser les données des portefeuilles, peu importe la devise ou l'emplacement, car l'engagement personnalisé et rapide des clients reste primordial pour les leaders du secteur mondial de la gestion de patrimoine. »

Avec plus de 4 500 milliards de dollars d'actifs sur sa plateforme, Addepar continue d'offrir des technologies, des produits, des données, des recherches et des services de premier ordre à des centaines de milliers de gestionnaires d'investissements privés, de conseillers en gestion de patrimoine, de banques privées, de family offices et de clients du monde entier, dans plus de 40 pays, avec des bureaux à Londres, à Édimbourg et dans l'éminent centre technologique de Pune, en Inde. Le partenariat avec London & Capital permettra aux clients du secteur de la gestion de patrimoine du monde entier de gérer leurs activités d'une manière plus axée sur la technologie, la collaboration et les données.

À propos de London & Capital

Créé en 1986, London & Capital est un gestionnaire de patrimoine et d'actifs spécialisé travaillant avec des clients privés et institutionnels. La société aide ses clients à élaborer des stratégies financières, à investir en mettant l'accent sur la préservation du capital et à fournir des rapports clairs et concis à l'échelle mondiale. La plupart des clients privés de London & Capital sont internationaux et possèdent des finances, des intérêts commerciaux, des biens immobiliers et des familles dans plusieurs pays. La société est reconnue comme l'un des leaders du marché en matière de conseil aux personnes connectées aux États-Unis.

L'activité institutionnelle de London & Capital offre une proposition complète de gestion d'actifs de bout en bout pour ses clients, principalement des compagnies d'assurance. Cela va de l'identification des objectifs d'investissement et de l'appétit pour le risque à la construction et à la gestion de portefeuilles, en passant par la surveillance continue et le reporting. L'expertise approfondie de la société en matière d'assurance garantit que les portefeuilles sont également adaptés aux exigences commerciales de ses clients.

Avec des bureaux à Londres, Barcelone et la Barbade, London & Capital est l'un des rares gestionnaires de patrimoine et d'actifs basés au Royaume-Uni à être réglementé par le Royaume-Uni (FCA), les États-Unis (SEC) et l'Union européenne (CNMV).

À propos d'Addepar

Addepar est une société internationale de technologie et de données qui aide les professionnels de l'investissement à fournir les conseils les plus éclairés et les plus précis à leurs clients. Au cours de la dernière décennie, des centaines de milliers d'utilisateurs ont fait confiance à Addepar pour les aider à prendre des décisions d'investissement plus judicieuses et obtenir de meilleurs conseils. Avec des clients présents dans plus de 40 pays, la plateforme d'Addepar rassemble des données sur les portefeuilles, les marchés et les clients pour plus de 4 500 milliards de dollars d'actifs. La plateforme ouverte d'Addepar s'intègre à plus de 100 partenaires de logiciels, de données et de services pour offrir une solution complète à un large éventail d'entreprises et de cas d'utilisation. Addepar adopte un modèle de main-d'oeuvre flexible à l'échelle mondiale avec des bureaux dans la Silicon Valley, à New York, à Salt Lake City, à Chicago, à Londres, à Dublin, à Édimbourg, en Écosse et à Pune, en Inde.

