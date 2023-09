Les biosciences risquent de manquer de talents sans la pérennité des stages pour étudiants





BioTalent Canada a publié un nouveau rapport démontrant le succès de son Programme national de stages pratiques pour étudiants (PSPE) et ses retombées positives sur la grave pénurie de talents qui touche le secteur canadien des biosciences.

Ce rapport exhaustif, intitulé «?Levier de la bioscience : Le Programme de stages pratiques pour étudiants propulse la bioéconomie vers l'avant?», illustre le succès remarquable obtenu depuis le lancement du programme PSPE dans les secteurs des biosciences et des soins de santé, en 2017. Les principales réalisations comprennent :

Plus de 11?000 stages effectués d'un océan à l'autre

Plus de 2?000 entreprises participantes des biosciences et des soins de santé

Stages dans toutes les provinces et deux territoires

Taux de mobilité de la main-d'oeuvre de 8 % (capacité des travailleurs à se déplacer au sein d'un secteur économique)

Taux de satisfaction de 97 % parmi les employeurs participants de la biotechnologie et des soins de santé

77 % des étudiants participants s'identifiaient à un groupe sous-représenté

«?Les soins de santé et les biosciences continuent d'être des secteurs clés pour l'emploi et la croissance économique partout au Canada, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Et c'est en grande partie grâce au Programme de stages pratiques pour étudiants.?»

Bon nombre des objectifs et des priorités établis par le gouvernement du Canada ? comme la préparation à d'éventuelles pandémies et la lutte contre l'insécurité alimentaire liée au changement climatique ? seront atteints grâce à la biotechnologie et aux personnes talentueuses qui y ont commencé leur carrière grâce au PSPE.

Le programme permet aux organisations de la biotechnologie d'embaucher des étudiants dans le cadre d'un stage intégré au travail ou d'un stage coopératif. À la fin du stage, l'organisation se retrouve avec un jeune talent qualifié qui connaît l'entreprise et qui est prêt à se joindre à l'équipe. Le PSPE a grandement démontré sa nécessité pendant la pandémie de COVID-19, alors que le secteur canadien de la santé subissait d'énormes pressions.

Près de 70 % des organisations de biosciences participantes ont déclaré que les stages subventionnés n'auraient probablement pas été créés sans le soutien du PSPE.

Paramita Chaudhuri Basu affirme que sa carrière actuelle dans la biotechnologie canadienne n'aurait pu prendre son envol si le PSPE ne lui avait pas permis d'acquérir une expérience de travail précieuse. «?Le Programme de stages pratiques pour étudiants a dépassé mes attentes, a-t-elle déclaré. C'est le seul programme que je connais qui a tenu compte de mes antécédents en STIM, de ma condition de femme et de mon intérêt pour les affaires... J'encourage les autres à y participer.?» Aujourd'hui, Mme Chaudhuri Basu détient une maître en administration des affaires et un doctorat et occupe le poste de directrice des programmes et du développement de l'écosystème à Applied Pharmaceutical Innovation, organisme à but non lucratif national, basé à Edmonton, dont la mission consiste à rapprocher l'industrie et le milieu de l'enseignement.

Le PSPE a permis à BioTalent Canada d'accomplir de solides réalisations, mais il est urgent de fournir plus de soutien au secteur, car il faudra pourvoir 65?000 postes en biotechnologie d'ici 2029 au pays.

«?Le secteur canadien de la biotechnologie joue un rôle de premier plan dans l'économie nationale, a ajouté M. Henderson, surtout en ce qui concerne les progrès dans les soins de santé. Il importe maintenant de maximiser le succès obtenu grâce à cet important programme de subventions salariales.?»

Selon le rapport, il est maintenant essentiel que le gouvernement du Canada assure la pérennité du Programme de stages pratiques pour étudiants. Il recommande également que le financement du PSPE soit alloué sur une base continue et renouvelable. Toute baisse du financement met en péril l'avenir du Programme de stages pratiques pour étudiants, situation qui pourrait nuire à l'emploi des jeunes, à l'innovation, à la santé des Canadiens et à la prospérité de l'économie canadienne.

Le succès continu du PSPE permettra à BioTalent Canada de continuer à rapprocher le milieu universitaire et celui des affaires, facilitant ainsi l'établissement de liens et les échanges entre les parties prenantes d'un bout à l'autre du pays.

Pour prendre connaissance du rapport, allez à biotalent.ca/SuccesPSPE. Robert Henderson demeure à votre disposition pour fournir de plus amples renseignements.

