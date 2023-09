Spotlio accueille Benjamin Faden en tant que directeur des revenus pour stimuler la croissance et l'innovation





PALO ALTO, Californie, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Spotlio , pionnier de la technologie numérique pour les stations de ski, les parcs et les attractions payantes, annonce la nomination de Benjamin Faden au poste de directeur des revenus. L'expérience polyvalente de Ben en matière de conseil en leadership et sa brillante carrière dans la technologie de l'hôtellerie font de lui la personne idéale pour diriger les initiatives stratégiques de Spotlio relatives à la croissance et à l'innovation.

La carrière professionnelle de Ben va au-delà du monde des affaires, puisqu'il a travaillé pendant dix ans en politique, où il a géré des campagnes nationales et étatiques, ce qui témoigne de son expertise en matière de gestion et de financement de campagnes.

Au cours des 12 dernières années, Ben a laissé une marque indélébile chez Tripleseat, en lançant deux produits révolutionnaires dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration/divertissement familial. Il a étendu ses efforts aux États-Unis, à l'Afrique, à l'Asie et à l'Europe. L'expérience de Ben en matière d'expansion mondiale a incité la direction à lui confier le lancement de Tripleseat en Europe en 2022. Il y a établi une présence sur le terrain à Londres et a assumé la responsabilité de la stratégie de commercialisation en Europe. Tout au long de ce parcours remarquable, Ben a assisté à la transformation de Tripleseat en une puissance mondiale, forte de 200 employés et d'une base de 15 000 clients répartis dans 38 pays.

Désireux de relever de nouveaux défis et de mener des entreprises vers une croissance monumentale, Ben a été naturellement attiré par Spotlio. La vision de Spotlio, qui consiste à révolutionner le secteur des centres de villégiature et des attractions, cadre avec l'expertise de Ben en matière de technologie hôtelière, qui l'a incité à élaborer une stratégie commerciale révolutionnaire.

Ben confie avec enthousiasme : « Cette nouvelle opportunité avec Spotlio nous donne l'occasion d'encourager l'innovation dans l'ensemble du secteur de la technologie de destination. »

« La nomination de Ben Faden est une autre étape importante de la stratégie de Spotlio. La vaste expérience de Ben et son engagement à offrir une valeur inégalée cadrent parfaitement avec la vision de Spotlio, qui est de faire évoluer la technologie de destination et d'accroître de manière significative l'accent mis sur la clientèle. Nous sommes ravis de l'accueillir à bord », déclare Christian Erlandson, PDG de Spotlio.

Spotlio est prêt à stimuler l'innovation, à favoriser la croissance et à créer une expérience client transformatrice dans le monde en constante évolution de la technologie de destination.

Spotlio souhaite la bienvenue à Ben Faden et se réjouit à l'idée de franchir ensemble de nouvelles étapes.

Spotlio est une force pionnière dans la technologie numérique des destinations, qui propose des solutions sur mesure, des applications au commerce électronique, et presque tout ce qui se trouve entre les deux, qui redéfinissent la façon dont les voyageurs interagissent avec les centres de vacances, les parcs et les attractions. Fort d'une décennie d'excellence, Spotlio offre à ses clients des solutions numériques innovantes en marque blanche et des services de tarification, favorisant les connexions et améliorant les expériences à l'échelle mondiale.

Contact pour les médias : Katie Bottrell , [email protected]

21 septembre 2023 à 07:53

