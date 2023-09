Revenu viable plus élevé hors des grands centres





MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - L'IRIS publie aujourd'hui une étude qui calcule pour la premie?re fois le revenu viable hors des grands centres urbains au Québec. En plus d'enrichir le portrait des ine?galite?s de revenu sur le territoire que?be?cois, les nouvelles données nous apprennent qu'il faut tenir compte des spécificités régionales pour lutter adéquatement contre la pauvreté à l'extérieur des grandes villes.

Plus difficile de vivre dignement hors des grands centres

Le revenu viable, qui correspond au revenu après impôt nécessaire pour vivre hors de la pauvreté, a été calcule? pour 33 localite?s de la Montérégie, de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord. Les données recueillies montrent que le cou?t de la vie augmente a? mesure que l'on s'e?loigne des grands centres.

« Dans les municipalités rurales, les distances à parcourir pour avoir acce?s a? des biens et services sont plus grandes, ce qui a un effet sur le cou?t du panier d'e?picerie et sur celui du transport », explique Guillaume Tremblay-Boily, chercheur à l'IRIS.

Coût de la vie trop élevé pour les revenus disponibles

Dans 75% des localités étudiées, plus de la moitie? des personnes seules vivent dans la pauvreté. C'est le cas notamment de presque toutes les municipalite?s de Gaspe?sie-I?les-de-la-Madeleine et de la Co?te-Nord.

« Dans ces localités, une proportion plus grande de la population vit de revenus de retraite. La forte présence de l'industrie saisonnière tire également vers le bas le revenu médian par habitant puisque les prestations d'assurance-chômage perçues par ces travailleurs.se.s s'élèvent a? 55 % du salaire », remarque Guillaume Tremblay-Boily.

Investir dans le transport collectif pour sortir de la pauvreté

Les municipalite?s qui possèdent un re?seau de transport collectif efficace et accessible, ou qui offrent des services de proximité comme Fermont, ont ge?ne?ralement un revenu viable plus bas. En effet, une offre de transport collectif adaptée à la réalité de chaque région permettrait aux ménages de faire des économies allant jusqu'à 7 600$ par an.

« La dépendance à l'automobile est un facteur d'appauvrissement dans plusieurs des secteurs étudiés. Pour lutter contre la pauvreté dans ces régions, il semble incontournable d'investir dans des services de transport collectif adaptés aux besoins de chaque localité », souligne le chercheur.

