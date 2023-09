MOVEMBER INVESTIT JUSQU'À 5,8 MILLIONS DE DOLLARS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE SUR LE CANCER DE LA PROSTATE AU CANADA





Les chercheurs et les organismes canadiens peuvent poser leur candidature pour de nouvelles initiatives de subvention visant à combler les lacunes dans le traitement et les soins du cancer de la prostate.

TORONTO, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Movember, la principale organisation caritative mondiale pour la santé masculine, investira un total de JUSQU'À 5,8 millions de dollars canadiens dans le financement de chercheurs et/ou d'organisations à travers le Canada qui se qualifient pour l'un des quatre nouveaux programmes mondiaux de subventions de recherche, chacun visant à réduire le nombre d'hommes qui meurent du cancer de la prostate et à améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent avec la maladie.

Au niveau mondial, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes de plus de 45 ans. Chaque année, plus de 1,4 million d'hommes sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate dans le monde, et 375 000 d'entre eux perdent la vie à cause de la maladie. Au Canada, un homme sur huit se verra diagnostiquer un cancer de la prostate au cours de sa vie, ce qui en fait le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes au Canada.

Au cours des 20 dernières années, Movember a ouvert la voie à la recherche sur le cancer de la prostate, en réunissant les meilleurs cerveaux du monde entier et en soutenant le développement de thérapies qui prolongent la vie et de tests diagnostiques plus précis. Grâce aux collectes de fonds, Movember a investi près de 314 millions de dollars canadiens dans plus de 600 projets de recherche biomédicale et près de 190 millions de dollars canadiens dans des projets de clinique de qualité et de survie à l'échelle mondiale. Cette nouvelle série d'initiatives de subventions mondiales vise à rassembler des équipes d'experts du monde entier pour relever certains des plus grands défis dans le traitement et les soins aux hommes atteints du cancer de la prostate.

Au Canada, Movember est le plus grand bailleur de fonds de la recherche axée sur l'application des résultats de laboratoire à de nouvelles options de traitement du cancer de la prostate et le deuxième bailleur de fonds de l'ensemble des projets liés à la recherche sur le cancer de la prostate, ayant investi plus de 107 millions de dollars depuis 2008.

Malgré les progrès considérables réalisés dans le domaine des traitements et des soins, le cancer de la prostate reste la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes dans le monde. Trop d'hommes atteints d'un cancer de la prostate sont en mauvaise santé physique et mentale, souvent à cause de leur traitement ou d'un système de santé qui ne répond pas à leurs besoins.

"Chez Movember, nous sommes motivés par l'impact. Le cancer de la prostate demeure l'enjeu prioritaire de notre communauté au Canada ", affirme Todd Minerson, directeur national de Movember Canada. "Nous avons passé une année à écouter et à consulter notre communauté de chercheurs, de cliniciens, de professionnels de la santé et de personnes ayant une expérience vécue du cancer de la prostate afin d'identifier les plus grandes priorités en matière de recherche et les lacunes dans les traitements et les soins. Ces nouvelles possibilités de subvention ont été identifiées pour avoir un impact significatif au Canada et dans le monde entier".

À la suite de ce processus, Movember annonce quatre nouveaux programmes de recherche sur le cancer de la prostate, avec un investissement canadien de 5,8 millions de dollars canadiens, visant à réduire le nombre d'hommes dont la maladie devient incurable et à fournir des soins personnalisés plus cohérents et améliorés afin de réduire les variations dans le traitement et les résultats du cancer de la prostate.

LES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS COMPRENNENT

Programme de prévention de la progression de la maladie dans le cancer de la prostate - Jusqu'à 1.5M CAD

Quatre équipes de recherche canadiennes participent à cet ambitieux programme mondial, qui vise à déterminer comment prévenir la progression du cancer de la prostate à haut risque vers une maladie avancée et mortelle. Impliquant 30 équipes de huit pays dans le monde, les chercheurs chercheront à exploiter d'innovantes technologies, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatisé, pour tenter d'identifier les meilleurs moyens d'utiliser les traitements existants ou émergents afin d'empêcher le cancer agressif de la prostate de se développer, de revenir ou de se propager rapidement.

Les quatre équipes de recherche actives au Canada sont les suivantes : Princess Margaret Cancer Center, le Centre Hospitalier Universitaire de Québec, le Cross Cancer Institute et l'Odette Cancer Centre. Le Dr Hansen He , du Princess Margaret Cancer Center, est le représentant canadien au comité directeur du programme.

Programme de surveillance active personnalisée - Jusqu'à 750 000 $ CAD

De nombreux cancers de la prostate présentent un faible risque de propagation et peuvent être surveillés en toute sécurité grâce à une approche appelée surveillance active (SA). Cependant, environ un quart des patients atteints de ce type de cancer optent pour des traitements actifs, qui comportent un risque d'effets secondaires à vie, alors que leur cancer ne présente aucun signe de propagation. Dans le cadre de ce programme, quatre équipes de recherche canadiennes se joindront à une initiative mondiale, composée de 29 équipes du monde entier, dans le but de développer une approche personnalisée de la SA et "ajustée au risque", qui réduira les tests et les traitements inutiles pour les personnes atteintes d'un cancer de la prostate à faible risque. L'équipe de recherche examinera également les disparités potentielles dans l'accès à une surveillance active de bonne qualité.

Les quatre équipes canadiennes actives au Canada sont les suivantes : University Health Network ( Toronto, Ontario ), University of Alberta ( Edmonton, Alberta ), Ontario Institute for Cancer Research ( Toronto, Ontario ) et l'Université de Montréal (Montréal, Québec).

Initiative de subventions pour l'équité en matière de santé - 2.1M CAD

Les hommes issus de groupes marginalisés par la pauvreté, la race, l'appartenance ethnique ou la classe sociale peuvent ne pas avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin et, de ce fait, être confrontés à une plus grande gravité de la maladie. Il existe actuellement des différences inacceptables dans les taux de survie au cancer de la prostate et dans la qualité des soins pour certains groupes d'hommes, en fonction de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur statut socio-économique et de leur accès aux soins. Movember se réjouit d'investir 2,1 millions de dollars canadiens dans un certain nombre de projets visant à contribuer à l'équité en matière de santé, à promouvoir l'inclusion et l'amélioration des résultats pour les populations marginalisées et traditionnellement sous-représentées d'hommes à risque de cancer de la prostate ou diagnostiqués et vivant avec ce cancer. L'organisation lancera un appel de Manifestation d'Intérêt (MDI) à partir du 21 septembre 2023.

Programme de mesures des Résultats Rapportés par le Patient (RRP)- 1,5 million de dollars CAD

Movember a le plaisir d'annoncer un nouveau programme qui optimisera le suivi et la gestion des patients atteints du cancer de la prostate pendant et après leur traitement. Globalement, le programme cherchera à améliorer les soins du cancer de la prostate et les résultats des patients par l'utilisation de mesures des résultats rapportés par les patients (RRP) dans les soins cliniques de routine. Ce programme s'efforcera de remédier aux inégalités liées à la géographie, à la race ou au statut socio-économique. L'organisation lancera un appel de Manifestation d'Intérêt en octobre 2023.

Les organisations et les chercheurs intéressés par une demande de subvention peuvent obtenir de plus amples informations sur les possibilités actuelles de financement à l'adresse suivante https://ca.movember.com/about/funding.

À propos de Movember

Movember est la principale organisation caritative qui change la face de la santé masculine à l'échelle mondiale. Depuis 2003, le mouvement pour la santé masculine a financé des projets essentiels dans ce domaine, remis en question le statu quo, bouleversé la recherche sur la santé masculine et transformé la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Avec une détermination inébranlable, nous avons pris pour cible la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. En aidant les hommes à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Movember travaille avec des partenaires communautaires et spécialisés tout au long de l'année pour améliorer la santé des hommes et des garçons, de leurs familles, de leurs camarades et de leurs communautés. La vision de l'organisation caritative est d'avoir un impact durable sur la santé des hommes. Elle encourage les hommes à adopter des comportements sains, à remettre en question les systèmes de santé et à s'attaquer aux normes sexospécifiques afin de réduire les inégalités en matière de santé et de sauver davantage de vies.

