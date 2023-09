Equifax Canada : Hausse de la fraude dans l'ensemble des secteurs de l'automobile, des cartes de crédit et des prêts hypothécaires





TORONTO, 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données suggèrent une augmentation des activités frauduleuses dans les secteurs de l'automobile, des cartes de crédit et des prêts hypothécaires selon le dernier rapport sur les tendances en matière de fraude d'Equifax Canada. De plus, le rapport laisse penser que cette hausse de la fraude est attribuable aux pressions financières auxquelles font face les consommateurs ainsi qu'à de nouveaux stratagèmes habiles employés par les fraudeurs.



Nous avons observé une hausse de 28 % des demandes frauduleuses dans le secteur de l'automobile au cours de la dernière année. Cette hausse s'est produite en même temps qu'une augmentation substantielle du nombre de demandes légitimes, ce qui témoigne de l'audace des fraudeurs. Nous avons aussi constaté une forte hausse de 37,9 % du nombre de demandes, légitimes comme frauduleuses, dans le secteur des cartes de crédit. De la même façon, le taux de fraude dans le secteur hypothécaire a connu une hausse de 18,8 % sur douze mois, les fraudes de première partie représentant 54 % de l'ensemble des fraudes constatées au deuxième trimestre de 2023, ce qui représente une hausse par rapport au résultat de 46,5 % observé au premier trimestre de 2023.

« En ce qui concerne les prêts hypothécaires, certains acheteurs qui espèrent pénétrer dans le marché immobilier, très onéreux, sont prêts à embellir les chiffres relatifs à leur salaire dans leurs demandes, déclare Carl Davies, chef, Prévention de la fraude et du vol d'identité chez Equifax Canada. Il ne s'agit pas seulement de "petits mensonges" : c'est de la fraude. C'est un crime grave. Si les taux d'intérêt restent élevés, il est probable que cette tendance sera accentuée au cours des mois à venir. »

FRAUDE ET VOLS DE VOITURES

Au cours de la pandémie de COVID-19, le secteur de l'automobile a dû faire face à des défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à une réduction de la production. À mesure que ces problèmes ont été résolus, nous avons constaté une demande comprimée pour les véhicules, ce qui a entraîné une hausse des demandes de consommateurs qui cherchaient à acheter un véhicule ou à obtenir un crédit-bail. M. Davies a expliqué que cette situation a aussi poussé les fraudeurs et les voleurs de voitures à cibler plus ouvertement les concessionnaires automobiles.

« Les réseaux de vol d'automobiles sont maintenant plus compétents que jamais dans leur utilisation de fausses pièces d'identité très convaincantes, déclare M. Davies. Les concessionnaires automobiles et leur personnel des ventes sont confrontés à un éventail de tactiques employées par les fraudeurs. Les concessionnaires doivent améliorer leurs processus de vérification et fournir à leur personnel les outils nécessaires à la détection de la fraude d'identité et à la prévention efficace de ce problème. »

Dans le secteur de l'automobile, la fraude d'identité est devenue une préoccupation majeure. Elle représentait 16,2 % de l'ensemble des demandes frauduleuses au deuxième trimestre de 2023.

LES CARTES DE CRÉDIT SONT TOUJOURS UNE CIBLE

La création d'identités synthétiques est devenue une pratique courante et préoccupante des fraudeurs dans le secteur des cartes de crédit du fait de son efficacité pour éviter la détection et pour procéder à divers types de fraudes financières. Plutôt que d'utiliser des renseignements entièrement faux, les fraudeurs combinent des données réelles et fausses pour perpétrer leurs crimes.

« La fraude par carte de crédit est un défi omniprésent pour le secteur financier, et ce phénomène est en constante évolution, déclare M. Davies. Compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes frauduleuses et de la prédominance de la fraude d'identité, il est important que les consommateurs surveillent leurs relevés de carte de crédit. Les institutions financières doivent aussi veiller à ce que leur stratégie et leurs technologies de détection de la fraude soient à jour pour garder une longueur d'avance sur les fraudeurs, qui se montrent toujours plus téméraires. »

La fraude d'identité reste l'une des principales méthodes utilisées par les fraudeurs : elle représente 68,5 % de l'ensemble des demandes de carte de crédit frauduleuses, alors que la demande pour les cartes de crédit dépasse les niveaux antérieurs à la pandémie.

Pour lutter contre la fraude, Equifax Canada a mis au point le Gestionnaire FraudeQI MC pour simplifier l'examen des demandes. Il s'agit d'une plateforme complète et puissante de prévention de la fraude qui regroupe des analyses avancées et une protection contre la fraude assurée par un consortium.

