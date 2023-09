Wondershare Filmora brille au salon IBC SHOW 2023, dévoilant des avancées en matière de montage vidéo alimenté par l'IA





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare Filmora, un nom de premier plan dans le monde du montage vidéo, a marqué une présence triomphale à l'International Broadcasting Convention (IBC) 2023 à Amsterdam. L'événement, qui a attiré l'attention mondiale des secteurs des médias, du divertissement et de la technologie, s'est achevé avec succès le 17 septembre. Wondershare Filmora, représentée par le célèbre monteur vidéo Jordan Orme et des représentants de marques d'Allemagne, de France et d'Italie, a occupé le devant de la scène pour dévoiler des fonctionnalités révolutionnaires basées sur l'IA et discuter de l'avenir de la production vidéo.

Au cours d'un discours passionnant d'une demi-heure sur le produit, Wondershare Filmora a abordé le rôle essentiel de la vidéo dans la vie moderne et la manière dont les outils d'IA de pointe révolutionnent le paysage de la post-production. Jordan Orme, célèbre pour son travail réalisé avec Justin Bieber, MrBeast, Nike, Google et bien d'autres, est monté sur scène pour montrer comment Wondershare Filmora tire parti de l'intelligence artificielle pour rendre la création vidéo plus rentable et plus efficace.

Jordan a déclaré : « Les outils de montage vidéo alimentés par l'IA ont permis de réduire le temps de montage jusqu'à 90 % dans certains cas. Cette efficacité est attribuable à la capacité de l'IA à automatiser des tâches telles que la détection des scènes, la correction des couleurs et même la suggestion de modifications basées sur l'analyse du contenu. »

La présentation à l'IBC 2023 a mis en lumière les remarquables fonctionnalités de Filmora12 axées sur l'IA :

AI smart cutout ?La fonctionnalité AI Smart Cutout de Filmora12 se targue d'une précision inégalée pour la sélection et la suppression d'objets, qu'il s'agisse de personnes, de marchandises, d'icônes ou d'articles.

AI image ?AI Image : Transformer des concepts créatifs en images visuellement époustouflantes se fait sans effort avec Filmora AI Image.

AI copywriter ?Intégrée à l'API ChatGPT, la fonctionnalité Filmora AI Copywriting permet aux utilisateurs d'exploiter la rédaction par IA directement sur leur bureau, révolutionnant ainsi la création de contenu.

AI Audio Stretch ?La fonctionnalité AI Audio Stretch de Filmora12 synchronise sans effort la musique de fond avec la durée de la vidéo, ce qui permet de gagner un temps précieux en post-production.

Filmora13 : La révolution de l'IA continue

Une nouvelle passionnante attend les amateurs de montage vidéo : Wondershare Filmora a annoncé la sortie prochaine de Filmora13 en octobre. Cette dernière version introduira encore plus de fonctionnalités basées sur l'IA, y compris AI Thumbnail Generator, AI Vocal Removal, et plus encore. Filmora13 vise à redéfinir le montage vidéo en améliorant l'efficacité et l'efficience.

À propos de Wondershare

Wondershare est mondialement reconnu comme un éditeur de logiciels qui s'engage à fournir des solutions innovantes pour un usage personnel et professionnel. En tant que leader dans le domaine des produits de créativité et de productivité, Wondershare a reçu des récompenses prestigieuses de la part d'organisations telles que The Shorty Awards, G2 et GetApp. La mission de Wondershare est de permettre aux individus de poursuivre leurs passions et de construire un monde plus créatif. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme de solutions logicielles pour l'édition vidéo, l'édition PDF, la récupération de données, les diagrammes et les graphiques, et bien plus encore. Wondershare s'efforce de fournir des logiciels conviviaux et de haute qualité qui permettent aux particuliers et aux entreprises de donner vie à leurs idées créatives.

