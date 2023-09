Hut 8 fournit une mise à jour sur le regroupement d'entreprises avec USBTC





TORONTO, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), (« Hut 8 » ou la « Société ») l'un des plus grands pionniers de l'extraction d'actifs numériques axés sur l'innovation et fournisseurs d'infrastructure de calcul haute performance en Amérique du Nord, continue de progresser sur le projet de regroupement d'entreprises en vertu duquel Hut 8 et U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp (« USBTC ») s'uniront dans le cadre d'une fusion entre égaux entièrement en actions (la « Transaction »). La société issue de la fusion s'appellera « Hut 8 Corp. » (« New Hut ») et sera une entité domiciliée aux États-Unis. La transaction devrait faire de New Hut un mineur de Bitcoin coté en bourse à grande échelle, axé sur l'exploitation minière économique, des sources de revenus très diversifiées et des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de pointe.

New Hut a déposé un nouvel amendement à sa déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »).

« Nous sommes convaincus qu'une fois le projet achevé, New Hut deviendra une entreprise plus forte, soutenue par des sources de revenus diversifiées en Bitcoin et en monnaie fiduciaire provenant de nos activités de calcul haute performance, d'hébergement et d'exploitation d'infrastructure gérée, cette dernière impliquant que l'équipe supervise la maintenance et la gestion de sites miniers tiers utilisant notre logiciel spécifique », a déclaré Jaime Leverton, président-directeur général de Hut 8.

La réalisation de la Transaction reste soumise aux approbations réglementaires restantes, à l'approbation des actionnaires et aux autres conditions habituelles de clôture de la transaction.

À propos de Hut 8

Grâce à l'innovation, à l'imagination et à la passion, l'équipe de direction expérimentée de Hut 8 est optimiste concernant la construction et l'exploitation d'une infrastructure informatique qui alimente le minage de Bitcoin, les centres de données traditionnels et les technologies émergentes telles que l'IA et l'apprentissage automatique. Le portefeuille d'infrastructures de Hut 8 comprend sept sites : cinq centres de données de calcul haute performance en Colombie-Britannique et en Ontario qui offrent des solutions informatiques de cloud, de colocalisation, de services gérés, d'IA, d'apprentissage automatique et de rendu VFX, et deux sites miniers de Bitcoin situés dans le sud de l'Alberta. Reconnue depuis longtemps pour sa stratégie de trésorerie unique, Hut 8 possède l'un des inventaires les plus élevés de Bitcoin auto-miné de toutes les sociétés cotées en bourse au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hut8.com et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) : @Hut8Mining.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). Toutes les informations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société prévoit ou anticipe se produiront ou pourront se produire à l'avenir, y compris des éléments tels que la stratégie commerciale future, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des entreprises, des opérations, des plans de la Société et d'autres questions similaires constituent des informations prospectives. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « ferait », « pourrait », « devrait », « va », « a l'intention de », « planifie », « anticipe », « permet », « croit », « estimer », « s'attendre à », « prédire », « peut », « pourrait », « potentiel », « prédire », « est conçu pour », « probable » ou des expressions similaires. En outre, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contiennent des informations prospectives et incluent, entre autres, des déclarations concernant les résultats attendus de la Transaction, la capacité de Hut 8 et USBTC pour finaliser la Transaction selon les conditions décrites dans les présentes, ou pas du tout, y compris la réception des approbations réglementaires requises, les approbations des actionnaires d'USBTC, les approbations boursières et la satisfaction des autres conditions de clôture.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où la déclaration a été faite. Bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les menaces et les piratages de sécurité et de cybersécurité, les acteurs malveillants ou botnet obtenant le contrôle de la puissance de traitement sur le réseau Bitcoin, la poursuite du développement et de l'acceptation du réseau Bitcoin, les modifications de la difficulté d'extraction du Bitcoin, la perte ou destruction des clés privées, l'augmentation des frais d'enregistrement des transactions dans la Blockchain, les transactions erronées, la dépendance à l'égard d'un nombre limité d'employés clés, la dépendance à l'égard de fournisseurs de services de pool minier tiers, les modifications réglementaires, les changements de classification et de fiscalité, le risque de tarification du momentum, la fraude et l'échec liés aux échanges d'actifs numériques, la difficulté d'obtenir des services bancaires et des financements, la difficulté d'obtenir des assurances, des permis et des licences, les perturbations d'Internet et de l'électricité, les événements géopolitiques, l'incertitude dans le développement des protocoles cryptographiques et algorithmiques, l'incertitude quant à l'acceptation ou l'utilisation généralisée des actifs numériques, l'incapacité à anticiper les innovations technologiques, la pandémie de COVID19, le changement climatique, le risque de change, le risque de prêt et le recouvrement des pertes potentielles, le risque de litige, le risque d'intégration des entreprises, les changements dans la demande du marché, les changements dans le réseau et l'infrastructure, l'interruption du système, les changements dans les accords de location, l'incapacité de réaliser les avantages prévus des accords d'achat d'énergie, le potentiel d'interruption de la livraison, ou de suspension de la livraison, de l'énergie aux sites miniers de la Société, et d'autres risques liés à l'activité des actifs numériques et des centres de données. Pour obtenir une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 9 mars 2023 et les autres documents d'information continue de Hut 8 qui sont disponibles sur le profil de la Société sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche à l'adresse www.sedar.com et sur la section EDGAR du site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov.

Informations supplémentaires sur la transaction et où les trouver

Dans le cadre de la transaction entre Hut 8 et USBTC, qui, si elle est réalisée, fera de Hut 8 Corp. (« New Hut ») une nouvelle société publique, New Hut a déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (le « formulaire S-4 ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). USBTC et Hut 8 conseillent vivement aux investisseurs, aux actionnaires et aux autres personnes intéressées de lire le formulaire S-4, y compris les amendements qui y sont apportés, la circulaire d'assemblée de Hut, ainsi que les autres documents qui seront déposés auprès de la SEC et les documents qui seront déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières dans le cadre de la Transaction, car ces documents contiendront des informations importantes sur USBTC, Hut 8, New Hut et la Transaction. New Hut a également déposé et déposera d'autres documents concernant la Transaction auprès de la SEC. Ce communiqué de presse ne remplace pas le formulaire S-4 ou tout autre document pouvant être envoyé aux actionnaires de Hut ou aux actionnaires d'USBTC dans le cadre de la Transaction. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir des exemplaires gratuits du formulaire S-4 et de tous les autres documents pertinents déposés ou qui seront déposés auprès de la SEC par New Hut via le site Internet géré par la SEC sur www.sec.gov ou en contactant le service des relations avec les investisseurs de Hut 8 à [email protected] et de USBTC à [email protected] .

Aucune offre ou sollicitation

Ce communiqué de presse n'est pas destiné à et ne doit pas constituer une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite sauf au moyen d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou dans le cadre d'une transaction exemptée des exigences d'enregistrement du Securities Act.

Relations avec les investisseurs de Hut 8: Sue Ennis, [email protected]; Relations avec les médias de Hut 8: Erin Dermer, [email protected]

20 septembre 2023 à 19:10

