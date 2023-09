Une compétition internationale de tai-chi se tient dans la ville de Jiaozuo, dans le centre de la Chine





JIAOZUO, Chine, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La 11e compétition internationale de taijiquan de Jiaozuo et le festival touristique de la montagne Yuntai 2023 ont débuté le 16 septembre dans la ville de Jiaozuo, dans la province du Henan, dans le centre de la Chine.

L'événement vise à promouvoir la ville, les ressources touristiques de la montagne Yuntai et la culture du tai-chi, et intègre des événements sportifs, du tourisme culturel, des activités économiques et commerciales telles que des concours de tai-chi, des voyages organisés, des transactions d'investissement et des forums.

Jiaozuo est la ville natale du tai-chi et a été nommée « Terre sainte du tai-chi » par l'Association chinoise des arts martiaux. Le 17 décembre 2020, le tai-chi a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

En tant que premier sport de remise en forme au monde, le tai-chi est populaire dans le monde entier. Il s'est répandu dans plus de 150 pays et régions du monde, et compte plus de 600 millions de pratiquants.

Le tai-chi est également un symbole chinois emblématique qui possède le charme unique de l'excellente culture traditionnelle chinoise.

La montagne Yuntai, située à Jiaozuo, est célèbre dans le pays et à l'étranger pour son paysage de canyon unique. Il s'agit de l'un des premiers géoparcs mondiaux et d'une attraction touristique nationale de niveau 5A.

La compétition de tai-chi et le festival touristique ont été organisés avec succès pendant 10 sessions depuis 1992. L'administration générale des sports ainsi que le ministère de la Culture et du Tourisme les ont considérés comme d'excellents projets de tourisme sportif.

L'événement a permis de mettre en valeur le charme de Jiaozuo et du Henan, et a laissé un héritage durable dans l'arène internationale des arts martiaux et dans le secteur du tourisme en Chine.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442304

Légende : La 11e compétition internationale de taijiquan de Jiaozuo et le festival touristique de la montagne Yuntai 2023

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2215789/Tai_Chi.jpg

20 septembre 2023 à 17:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :