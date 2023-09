Forrester annonce le programme du B2B Summit EMEA 2023





Forrester (Nasdaq : FORR) a annoncé aujourd'hui le programme complet de sa conférence B2B Summit EMEA, qui se tiendra à Londres en présentiel et en ligne du 9 au 11 octobre 2023. Dans le contexte actuel d'instabilité économique, les dirigeants d'entreprises B2B ont tout intérêt à renoncer aux objectifs à court terme pour élaborer des stratégies génératrices d'une valeur client et acheteur constante et à long terme. L'événement permettra également de partager de bonnes pratiques d'exploitation de l'IA générative afin de transformer les ventes et le marketing.

L'événement sera l'occasion pour les responsables du marketing, des ventes et des produits B2B d'explorer de nouveaux résultats de recherche, de nouveaux modèles et de nouvelles perspectives pour stimuler la croissance sur un marché concurrentiel. Ils apprendront comment améliorer l'alignement interfonctionnel ? crucial pour la croissance mais difficile à réaliser ? dans un paysage changeant où les besoins des acheteurs, l'incertitude économique et la concurrence créent des défis redoutables. Les participants auront accès à des contenus qui leur permettront d'améliorer l'efficience et l'efficacité des personnes, des processus et des performances.

Les principales sessions seront les suivantes :

Winning With Generative AI: Transforming Sales And Marketing (Être gagnant avec l'IA générative : transformer les ventes et le marketing). Découvrez comment les responsables du marketing et des ventes B2B peuvent utiliser efficacement l'IA générative tout en gérant ses risques potentiels.

Introducing Forrester's B2B Customer-Obsessed Growth Engine (Présentation du moteur de croissance B2B de Forrester axé sur le client). Pour attirer des clients et obtenir de la croissance, les entreprises ont besoin d'un moteur de croissance axé sur le client capable de générer de la valeur pour le client et l'acheteur et d'aligner les fonctions de marketing, de vente et de produit.

It's About The Customer ?How Marketing And Sales Integrate For Success (L'important, c'est le client : Intégrer le marketing et les ventes pour réussir). Les pratiques d'achat et les technologies ont évolué plus vite que les pratiques de mise sur le marché et les acheteurs ont désormais des attentes plus grandes en matière d'achat. Grâce à cette session, découvrez comment permettre aux acheteurs d'effectuer des achats à l'aide de signaux d'achat numériques.

The State Of B2B Marketing Measurement 2023 (La situation en matière de mesure du marketing B2B en 2023). Présentation de stratégies permettant aux spécialistes du marketing B2B d'aligner leurs mesures sur les stratégies de croissance de leur entreprise et les besoins des parties prenantes.

Get Ready For The Age Of Cookieless Marketing (Se préparer à l'ère du marketing sans cookies). Comment identifier et évaluer l'impact de la réglementation en matière de confidentialité sur les principales pratiques de marketing, ainsi que les nouvelles technologies qui peuvent aider les spécialistes du marketing à surmonter certains défis.

Par ailleurs, Forrester célébrera les lauréats des B2B Return On Integration Honours et des B2B Programmes Of The Year Awards. Ces distinctions récompensent les entreprises ayant enregistré des réalisations exceptionnelles dans les domaines du marketing, des ventes et des fonctions produit pour stimuler la croissance des revenus. Les participants présents à l'événement à Londres pourront rencontrer tous les sponsors et accéder aux contenus sur place, notamment aux discussions organisées et aux sessions spéciales, telles que l'Executive Leadership Exchange, et à plusieurs sessions sur la diversité et l'inclusion. Les participants en ligne au B2B Summit auront accès, via la plateforme de l'événement, à toutes les sessions de la conférence, y compris les allocutions liminaires, les sessions de suivi, les études de cas et les sponsors.

« Actuellement, les dirigeants d'entreprises européens sont confrontés à un environnement économique et géopolitique déroutant et à des signaux de marché ambigus, paradoxaux et contradictoires, a déclaré Paul Ferron, vice-président et directeur de recherche de Forrester. En outre, certains facteurs comme les nouvelles lois sur la protection de la vie privée, l'essor rapide de l'IA générative et les pressions internes et externes visant à stimuler rapidement la croissance des entreprises exercent une pression énorme sur les dirigeants B2B. Le B2B Summit EMEA aidera les responsables du marketing et des ventes à prendre des décisions avisées pour garantir le succès de leurs activités. »

20 septembre 2023 à 15:55

