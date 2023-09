Yadea, des moments forts aux 19e Jeux asiatiques





HANGZHOU, Chine, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les rues de Hangzhou sont parsemées d'éléments liés aux 19e Jeux asiatiques. La ville entière est décorée de lumières et de couleurs pour accueillir l'ouverture des 19e Jeux asiatiques et l'arrivée des athlètes et des spectateurs du monde entier.

Après avoir sponsorisé la Coupe du monde à trois reprises, l'entreprise locale chinoise Yadea est à nouveau apparue sur la scène des événements sportifs internationaux. Yadea, connue comme le leader mondial des véhicules de transport de courte et moyenne distance, est devenue le « fournisseur officiel des 19e Jeux asiatiques de Hangzhou ». Afin de contribuer aux Jeux asiatiques de Hangzhou, Yadea a fait don de plusieurs lots de vélos électriques destinés aux opérations quotidiennes et à la maintenance des déplacements sur le site principal des 19e Jeux asiatiques.

Yadea est la seule entreprise du secteur à avoir reçu le titre de « marque chinoise recommandée par la Télévision centrale de Chine (CCTV) au niveau de l'Asie ». L'entreprise représentera le secteur lors de la cérémonie d'ouverture des 19e Jeux asiatiques de Hangzhou en 2022.

Avec pour mission de permettre à des centaines de millions de personnes de profiter de trajets agréables, Yadea a pleinement développé ses activités de recherche, de production, d'approvisionnement, de vente et de services à l'étranger. À l'heure actuelle, Yadea a construit sept grands centres de production dans le monde, et ses produits sont exportés dans 100 pays et régions du monde. Ils sont très appréciés par plus de 70 millions d'utilisateurs. L'entreprise possède plus de 40 000 terminaux de vente et s'est classée au premier rang des ventes mondiales pendant six années consécutives. Elle propose un véhicule électrique à deux roues. Yadea a créé un nouveau modèle pour le secteur des véhicules électriques à deux roues et d'autres marques chinoises à l'étranger.

Le 16 septembre, le groupe technologique Yadea a été invité à participer au relais de la flamme des Jeux asiatiques et à escorter la flamme des 19e Jeux asiatiques. Les produits technologiques de Yadea sont comme une torche que l'on se transmet, entrant constamment dans des « milliers de foyers », même à l'étranger.

20 septembre 2023 à 15:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :