La visite du fleuve Jaune pour les médias internationaux à Zhengzhou, en Chine, favorise les échanges interculturels





ZHENGZHOU, Chine, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pour célébrer la culture profonde du fleuve Jaune, promouvoir les échanges culturels internationaux et étendre l'influence de la civilisation chinoise, le mois culturel du fleuve Jaune 2023 de la Chine (Zhengzhou) a officiellement débuté le 14 septembre dans la ville de Zhengzhou, avec la visite du fleuve Jaune « Henan, berceau de la Chine » pour les médias internationaux et locaux. La visite a commencé au musée du site de Zhengzhou de la capitale des Shang.

Des médias venus entre autres des États-Unis, d'Italie, de Nouvelle-Zélande, de Russie, d'Argentine, de Hongrie, d'Espagne, d'Azerbaïdjan se joignent aux principaux médias chinois pour un voyage de découverte afin de comprendre Zhengzhou, Henan et la Chine à travers le prisme de l'histoire. Après la cérémonie de lancement, le groupe de médias a visité l'exposition « The Might Capital of Bo: A Paragon of Royal Capitals and Roaring Currents - Exhibition of Stone Inscriptions and Rubbings in the Lu Xun Museum's Collection » (La puissante capitale de Bo : un modèle de capitales royales et de courants tumultueux - Exposition d'inscriptions et de gravures sur pierre dans la collection du musée Lu Xun) au musée.

« Zhengzhou est une ville phare de la culture du fleuve Jaune. Ces dernières années, Zhengzhou s'est consacrée à la construction de l'image « Henan, berceau de la Chine » en organisant diverses activités dans le cadre du mois de la culture du fleuve Jaune pendant trois ans, ce qui contribue à promouvoir l'icône culturelle de Zhengzhou, "le centre du ciel et de la terre, la source de la civilisation chinoise et la ville du kungfu", de manière globale », a déclaré Lv Tinglin, secrétaire adjoint du Comité du PCC de Zhengzhou.

Le fleuve Jaune, également connu sous le nom de « fleuve mère » de la Chine, est le deuxième plus grand fleuve du pays et l'un des plus longs systèmes fluviaux du monde. Le circuit médiatique de trois jours « Henan, berceau de la Chine » comprend la visite du site archéologique national de la dynastie Shang de Zhengzhou, du parc culturel du fleuve Jaune de Zhengzhou, du mausolée impérial de la dynastie des Song du Nord, des grottes de temples, du parc culturel de la ville natale de Du Fu, du musée du fleuve Jaune, du temple de Shaolin, et bien d'autres choses encore, pour une expérience complète de la civilisation du fleuve Jaune, de l'histoire et de la culture chinoises de l'antiquité à nos jours.

La province du Henan est le berceau de la civilisation chinoise. Son développement et sa croissance sont étroitement liés à la culture du fleuve Jaune et évoluent avec elle. Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, dotée d'une longue histoire et d'une riche culture, se développe rapidement, avec vigueur et force, et recèle un potentiel et des opportunités considérables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2213430/yellow_river.jpg

20 septembre 2023 à 14:58

