La CTA fait la promotion de la technologie comme nouveau pilier de la sécurité humaine





Un événement organisé dans la zone des ODD des Nations Unies met en lumière le pouvoir de la technologie pour relever les grands défis mondiaux

NEW YORK, le 20 sept. 2023 /CNW/ - La Consumer Technology Association (CTA)® a annoncé aujourd'hui que la technologie est le huitième pilier de la campagne Sécurité humaine pour tous (HS4A - Human Security for All). L'annonce a eu lieu lors d'un événement sur le campus principal des Nations Unies, coorganisé par la CTA, l'Académie mondiale des arts et des sciences (WAAS) et le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine, au cours de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

« La technologie fait de notre monde un endroit où il fait bon vivre pour des milliards de personnes, et nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui est possible, a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction de la CTA. Je suis ravi de continuer à travailler avec le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine et l'Académie mondiale des arts et des sciences pour faire progresser la campagne mondiale HS4A et présenter les innovations qui transforment notre monde au salon CES 2024 et par la suite. »

L'ajout de la technologie comme pilier de la sécurité humaine -- parallèlement à la sécurité économique, environnementale, alimentaire, sanitaire, politique, personnelle et communautaire -- reflète le pouvoir de la technologie en tant qu'outil pour faire progresser la sécurité humaine dans toutes ses dimensions. L'accès à la technologie améliore l'expérience humaine. La technologie est essentielle au développement, car elle nous permet d'en faire plus avec moins, de nous attaquer aux défis les plus pressants du monde et de combler l'écart d'investissement des objectifs de développement durable (ODD).

Ces thèmes ont animé l'événement des Nations Unies, qui comprenait le discours de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la technologie, Amandeep Singh Gill, ainsi qu'une table ronde sur la capacité de la technologie à relever les défis mondiaux avec Kinsey Fabrizio, vice-président principal du CES et de l'adhésion, CTA; Garry Jacobs, président et chef de la direction, WAAS; et Megan Lee, présidente du conseil et chef de la direction, Panasonic. Samantha Kelly, rédactrice principale de CNN, animait la table ronde. Un enregistrement de l'événement peut être visionné à l'aide de UN Web TV.

Le lien entre la technologie et la sécurité humaine sera omniprésent tout au long du salon CES 2024, qui présentera une technologie qui relève les plus grands défis du monde, avec ses expositions, son programme de conférences et son programme de prix de l'innovation.

À propos de Consumer Technology Association :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, CTA® est le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des entreprises en démarrage aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. CTA possède et produit CES® - l'événement technologique le plus influent au monde. Trouvez-nous à CTA.tech . Suivez-nous @CTAtech .

À propos de CES

CES® est l'événement technologique le plus influent au monde, le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. C'est là où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs arrivent sur la scène. Propriété et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le salon CES exhibe tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2024 aura lieu du 9 au 12 janvier 2024, à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez? CES.tech ?et suivez le salon CES sur? les médias sociaux .?

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2212991/CES_CTA_Logo.jpg

SOURCE Consumer Technology Association

20 septembre 2023 à 14:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :