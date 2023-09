Le festival international du tourisme débute dans une ville du centre de la Chine sur le fleuve Yangtze





YICHANG, Chine, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 14e festival international du tourisme des Trois Gorges du fleuve Yangtze a débuté dans la ville de Yichang, porte d'entrée du site du barrage des Trois Gorges, dans la province centrale du Hubei, dans la soirée du 16 septembre.

Après la cérémonie d'ouverture, un spectacle de danse à grande échelle comprenant des éléments de poésie et de peinture sur le fleuve Yangtze a été présenté, mettant en valeur la beauté naturelle et la vaste étendue du fleuve, ainsi que l'héritage culturel séculaire de la ville et ses réalisations en matière de protection et de développement du fleuve Yangtze, selon le Centre médiatique intégré des Trois Gorges de la ville de Yichang.

Le festival du tourisme se déroulera du 16 au 27 septembre afin de promouvoir le développement durable du fleuve Yangtze et les vues emblématiques des Trois Gorges.

Au total, 18 activités seront organisées pendant les 12 jours du festival, notamment la cérémonie d'ouverture, un spectacle de danse, la réunion du président tournant de la coopération touristique régionale du fleuve Yangtze et des Trois Gorges, un spectacle de piano, la récolte d'agrumes et des concours de natation en eau libre.

Ce festival est un festival touristique à grande échelle coparrainé par les gouvernements locaux du Hubei et de Chongqing, deux régions de niveau provincial situées le long du fleuve Yangtze. Depuis 2010, il se tient à tour de rôle chaque année dans les deux villes et est devenu un événement touristique culturel bien connu en Chine.

La cérémonie d'ouverture a vu la participation de représentants des départements et districts concernés de Chongqing et de Hubei, des régions bénéficiant d'un soutien jumelé à la zone des Trois Gorges, d'entreprises importantes, d'artistes renommés, d'agents de voyage, d'organisateurs de voyages universitaires, entre autres.

L'accélération du développement régional des Trois Gorges du fleuve Yangtze revêt une importance particulière pour la mise en oeuvre globale de la stratégie de développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze et la promotion d'un développement régional coordonné.

Au cours des 10 dernières années, le Hubei et Chongqing ont approfondi leur coopération en organisant conjointement le festival, en donnant une image de marque aux Trois Gorges et en construisant le parc culturel national du fleuve Yangtze.

La coopération entre les deux parties a joué un rôle positif dans la promotion de la conservation et du développement écologique du fleuve Yangtze, dans le développement économique et social de la région des Trois Gorges et dans l'amélioration du bien-être de la population locale.

