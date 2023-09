Sandrine Parkins nommée responsable des opérations pour Harvey Medical, une société de ClariMed





CHADD'S FORD, Pennsylvanie, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc. premier partenaire de services de technologie médicale de bout en bout à donner la priorité à l'utilisabilité dans son approche intégrée et centrée sur l'humain du développement de produits médicaux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sandrine Parkins au poste de responsable des opérations de Harvey Medical, une société de ClariMed.

Forte d'une solide expérience en technologie médicale et d'une réputation exceptionnelle en tant que solutionneuse de problèmes, Sandrine bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans le conseil technique et d'une passion pour la formation d'équipes performantes, engagées et autonomes. Avant de rejoindre Harvey Medical, Sandrine a occupé pendant plus de 15 ans des fonctions à responsabilité croissante au sein de Team Consulting, où elle a perfectionné ses compétences en matière de développement organisationnel, de gestion de projets et de programmes, et de gestion du changement dans le domaine de la conception de produits médicaux.

Dans son nouveau rôle, Sandrine sera le fer de lance des opérations croissantes de Harvey Medical, en se concentrant sur la planification et la livraison de projets, la gestion des ressources et des talents, tout en assurant une infrastructure solide pour les processus et les systèmes commerciaux qui soutiendront la performance de Harvey Medical ainsi que la croissance et l'efficacité plus larges de ClariMed.

Kelley Kendle, PDG de ClariMed, a exprimé son enthousiasme et a déclaré : « Nous sommes ravis que Sandrine nous rejoigne pour poursuivre notre engagement en faveur de l'excellence opérationnelle au sein de ClariMed. Elle ajoute au professionnalisme de notre équipe, et ses années de leadership au sein d'un cabinet de conseil sont exactement ce dont nous avons besoin pour continuer à poser les bases de notre croissance. »

Louisa Harvey, directrice de Harvey Medical, a ajouté : « Sandrine sera déterminante non seulement pour affiner et maintenir les opérations de Harvey Medical, mais aussi pour exploiter et intégrer les forces combinées de l'ensemble de l'entreprise ClariMed. Nous sommes vraiment "plus forts ensemble" lorsque nous pouvons attirer de tels talents dans notre équipe. »

« Je suis ravie de rejoindre une équipe aussi jeune et dynamique qui se concentre sur les tendances émergentes du marché, a commenté Sandrine Parkins. Je perçois l'immense potentiel des sociétés ClariMed et je suis impatiente de m'assurer que nos systèmes et notre infrastructure apportent efficacement notre valeur collective à nos clients. »

Sandrine sera basée aux bureaux de Harvey Medical à Cambridge.

