Nomis Solutions nomme Dan Mercurio au poste de chef mondial des ventes

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Nomis Solutions (Nomis), le principal fournisseur de technologie de gestion du cycle de vie des tarifs de bout en bout, a annoncé la nomination de Dan Mercurio au poste de chef mondial des ventes. Dans le cadre de ses fonctions, M. Mercurio dirigera les activités de mise sur le marché dans les secteurs des ventes, du marketing et des revenus.

« Dan mettra à contribution sa vaste expérience et sa feuille de route éloquente au profit de notre équipe de direction. Sa capacité à faire preuve de créativité et à communiquer efficacement, combinée à une excellente compréhension de la façon de créer de la valeur pour les institutions financières, fait de lui un candidat idéal pour Nomis. Nous sommes ravis qu'il dirige nos activités de commercialisation », a déclaré Greg Demas, président de Nomis Solutions.

M. Mercurio possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des services bancaires de détail et de la mise en marché au sein du secteur des technologies financières. Il se joint à Nomis après avoir travaillé chez SigFig, où il a occupé le poste de directeur des revenus, supervisant les activités des ventes, du marketing et de la satisfaction de la clientèle. Il a également joué un rôle essentiel dans l'établissement et la gestion de partenariats auprès de banques et de sociétés de gestion de patrimoine de premier plan. Auparavant, M. Mercurio a occupé différents postes de direction au sein de banques à réseau, dont celui de chef des services bancaires aux consommateurs et aux petites entreprises à la Cambridge Savings Bank.

« Je suis ravi de me joindre à une entreprise qui possède une vaste expérience de l'exploitation des données et des renseignements pour accroître la satisfaction et la fidélité des clients », a déclaré M. Mercurio. « Le secteur des services financiers a une occasion unique de personnaliser davantage les taux, les offres et les récompenses, et je suis impatient de diriger les efforts de Nomis pour relier nos solutions aux besoins de l'industrie afin d'obtenir des résultats significatifs pour les clients et l'entreprise. »

À propos de Nomis Solutions

Nomis Solutions offre la solution la plus complète et la plus intégrée pour l'établissement, la gestion et l'exécution des tarifs au sein d'un système itératif et axé sur le client. Nomis est la principale plateforme logicielle de l'industrie des services bancaires au consommateur capable de répondre aux objectifs analytiques complexes des banques tout en offrant une expérience client intelligente, axée sur les données et omnicanale. Bien que l'entreprise offre une gamme intégrée de solutions, sa panoplie intéressante d'interfaces de protocole d'application permet aux modules individuels de rencontrer chaque institution financière dans leur parcours de tarification pour aider à différencier et développer leurs marques en créant des relations à la fois personnalisées et rentables avec la clientèle. Pour en savoir plus, visitez le www.nomissolutions.com .

