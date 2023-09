UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF CONSACRÉ AU DIABÈTE ACCROIT SA PRÉSENCE AU CANADA EN OFFRANT DE NOUVELLES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES ET LOCALES AUX PERSONNES ATTEINTES DE DIABÈTE DE TYPE 2





SAN MATEO, Calif., le 20 sept. 2023 /CNW/ - L'organisme sans but lucratif Beyond Type 1 est heureux d'annoncer son expansion au Canada avec le lancement d'un nouveau site Web et d'une nouvelle communauté locale sur sa plateforme Beyond Type 2, qui offre des services aux personnes atteintes de diabète de type 2. La création de ce réseau en ligne vient répondre aux besoins d'un auditoire canadien déjà établi et en pleine croissance, qui demandait des ressources et du contenu adaptés sur le diabète de type 2. Grâce au soutien de Lilly Canada, un partenaire fondateur, les Canadiens peuvent interagir sur les plateformes numériques en français et en anglais et y partager leur histoire, tisser des liens avec la communauté et trouver des ressources essentielles sur des sujets comme la prise en charge quotidienne du diabète, l'importance de la maîtrise précoce de la glycémie, la gestion du poids et la santé mentale.

« De nombreux Canadiens vivent avec le diabète de type 2, et ils ont tous quelque chose à dire, des histoires à raconter. Il nous semblait donc important que le Canada profite de cette plateforme unique, déclare Deborah Dugan, directrice générale de Beyond Type 1. Je suis fière des ressources que nous offrons et de la communauté que nous avons bâtie jusqu'à maintenant, et je suis ravie de les rendre accessibles à des gens de partout dans le monde. Nous devons tous unir nos voix pour vraiment parvenir à changer ce que signifie vivre avec le diabète de type 2. »

Un diagnostic de diabète de type 2 entraîne souvent honte et stigmatisation, ce qui empêche les gens de trouver le meilleur soutien et les meilleurs soins possibles. La plateforme Beyond Type 2 vise à sensibiliser les personnes atteintes de diabète de type 2, à les outiller et à les rassembler afin qu'elles puissent vivre au-delà de leur diagnostic.

« Lilly est fière de ce partenariat qui vise à étendre le programme Beyond Type 2 à de nombreux pays du monde, et nous sommes ravis d'être des partenaires fondateurs du réseau canadien, affirme Kenneth Custer, chef général de Lilly Canada. Alors que Lilly Canada célèbre cette année son 85e anniversaire en tant que société affiliée, nous sommes très heureux d'accueillir Beyond Type 2 au Canada et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer de façon enrichissante pour améliorer la vie des personnes atteintes de diabète de type 2. »

Depuis le lancement de Beyond Type 2 en 2019, ses plateformes Web et sociales en anglais et en espagnol sont devenues un réseau regroupant près d'un demi-million de personnes atteintes du diabète de type 2. En 2022, grâce au soutien de Lilly, le site Beyond Type 2 a été lancé en français, en allemand et en italien. Visitez le nouveau site Web canadien à ca.beyondtype2.org/fr/.

En plus des sites Web multilingues, les personnes atteintes de diabète de type 2 peuvent également trouver une communauté grâce à l' application Beyond Type 2 , lancée en partenariat avec l'American Diabetes Association. L'application offre un espace privé et sécuritaire où les personnes atteintes de diabète de type 2 peuvent échanger sur divers forums, notamment lors de rencontres virtuelles mensuelles.

Beyond Type 2 exerce ses activités en tant que plateforme de l'organisme sans but lucratif enregistré [501(c)3] Beyond Type 1 , dont la mission est d'améliorer la vie des personnes atteintes de diabète. Le site Beyond Type 1 offre du contenu en neuf langues.

À PROPOS DE BEYOND TYPE 1

Beyond Type 1 est un organisme sans but lucratif mondial qui se consacre aux personnes atteintes du diabète. Nous sommes l'organisme sans but lucratif qui se consacre au diabète dont le public est le plus grand, et notre mission est d'aider les personnes atteintes de diabète à vivre et à s'épanouir. Grâce à des programmes de soutien par les pairs, des campagnes mondiales et des plateformes numériques, Beyond Type 1 réunit la communauté mondiale du diabète vivant avec un diabète de type 1 et de type 2, en aidant à changer ce que signifie vivre avec une maladie chronique.

