Le triomphe culinaire slovène : Hi?a Franko obtient trois étoiles Michelin, Milka deux et 7 autres restaurants brillent d'une étoile chacun





LJUBLJANA, Slovénie, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La gastronomie slovène a encore une fois remporté un grand succès. Aujourd'hui, le célèbre guide culinaire Michelin a dévoilé ses notes et ses sélections pour la Slovénie en 2023. Pour la première fois, Hi?a Franko reçoit trois étoiles. En outre, Milka a reçu deux étoiles et sept restaurants ont conservé une étoile : Dam Restaurant, Gostilna pri Lojzetu, Gosti??e Gri?, Hi?a Denk, COB, Strelec Restaurant, Hi?a Linhart. La Slovénie a également consolidé sa position parmi les premières destinations Michelin au monde en termes de nombre d'étoiles vertes par habitant. 7 restaurants ont reçu l'étoile convoitée de la gastronomie durable. Au total, 59 restaurants et chefs ont été présentés dans le Guide Michelin Slovénie 2023.

Pour la première fois, la Slovénie dispose d'un restaurant et d'un chef triplement étoilé au guide Michelin. Cette prestigieuse distinction a été obtenue par Hi?a Franko avec la chef Ana Ro?. Michelin décerne trois étoiles aux établissements proposant une cuisine exceptionnelle, qui méritent donc un voyage spécial. En obtenant aujourd'hui trois étoiles Michelin, Hi?a Franko devient le 140e restaurant au monde à recevoir sa plus haute distinction et le premier restaurant qui mérite un voyage spécial en Slovénie.

Le restaurant Milka s'est vu décerner deux étoiles Michelin, synonymes d'une excellente cuisine valant le détour.

De plus, le guide Michelin a attribué une étoile à 7 restaurants slovènes pour leur cuisine de haute qualité, qui mérite vraiment une visite. Tous les restaurants de l'année dernière ont réussi à conserver leurs étoiles : Dam Restaurant, Gostilna pri Lojzetu, Gosti??e Gri?, Hi?a Denk, COB, Strelec Restaurant et Hi?a Linhart.

Dans le guide 2023, 7 restaurants arborent fièrement une étoile verte Michelin, dont un nouveau, ?pacapanova hi?a. Témoignant de leur engagement en faveur du développement durable, l'étoile verte est attribuée exclusivement aux restaurants qui appartiennent également à l'une des autres catégories du guide Michelin.

La Slovénie compte le plus grand nombre d'étoiles vertes par habitant parmi toutes les destinations Michelin au monde.

Par ailleurs, le label Bib Gourmand, réservé aux restaurants proposant des expériences authentiques de haute qualité à des prix abordables, a été attribué à 7 restaurants qui ont réussi à conserver le label depuis l'année dernière.

Il y a 43 restaurants slovènes dans la liste des restaurants recommandés dans le Guide Michelin 2023 Slovénie. 5 nouveaux restaurants ont rejoint cette catégorie tenue en grande estime.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2214858/Michelin_Guide_2023.jpg

20 septembre 2023 à 08:59

