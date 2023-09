Mercedes-Benz s'associe à Grands Frères Grandes Soeurs du Canada pour autonomiser la prochaine génération de Canadiens par l'intermédiaire du mentorat





« Propulser votre avenir » est une nouvelle initiative de citoyenneté d'entreprise de Mercedes-Benz Canada , qui comprend un partenariat pluriannuel avec Grands Frères Grandes Soeurs du Canada (GFGSC), aidant les enfants canadiens à atteindre leur plein potentiel en exploitant la puissance du mentorat





En plus d'aider GFGSC à réduire sa liste d'attente, Mercedes-Benz Canada sera le commanditaire en titre du Conseil national des jeunes sur le mentorat (CNJM) de GFGSC

MISSISSAUGA, ON, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Mercedes-Benz est fière d'annoncer un nouveau partenariat pluriannuel avec Grands Frères Grandes Soeurs du Canada (GFGSC) et la commandite en titre de son Conseil national des jeunes sur le mentorat (CNJM). Le nouveau partenariat découle d'un objectif commun : exploiter la puissance du mentorat pour aider les enfants canadiens à atteindre leur plein potentiel. Ce partenariat voit le jour tandis que Mercedes-Benz Canada introduit « Propulser votre avenir », une nouvelle initiative de citoyenneté d'entreprise visant à autonomiser la prochaine génération de Canadiens par le biais de l'éducation, du développement et de l'inspiration. Mercedes-Benz Canada a le plaisir d'étendre l'impact important du programme « Driving Your Future », qui a été lancé par Mercedes-Benz USA en 2022.

Dans le cadre du programme « Propulser votre avenir », Mercedes-Benz Canada va soutenir les organismes Grands Frères Grandes Soeurs (GFGS) à travers le pays en les aidant à répondre à leur besoin grandissant de trouver des mentors pour les « Petits » (mentorés). Il y a actuellement 10 000 enfants (âgés de 7 à 18 ans) à travers le Canada qui attendent d'avoir un mentor.

Selon des études, le mentorat change considérablement des vies en favorisant la résilience, ce qui renforce l'importance du mouvement de GFGSC au Canada. La recherche souligne qu'un seul adulte à l'impact positif peut grandement améliorer les perspectives des enfants confrontés à l'adversité. Il a été prouvé que des relations constantes de soutien stimulent le développement du cerveau, favorisent la santé physique et encouragent la résilience, permettant ainsi de réduire les disparités en matière de santé et de réécrire l'avenir d'un jeune.

Faire entendre la voix des jeunes Canadiens : l'objectif du Conseil national des jeunes sur le mentorat, appuyé par Mercedes-Benz Canada

À travers ce partenariat, Mercedes-Benz Canada est le commanditaire en titre du Conseil national des jeunes sur le mentorat (CNJM) de GFGSC, un groupe composé de jeunes (âgés de 17 à 28 ans) de partout au Canada qui possèdent des connaissances, de l'expertise et de l'expérience concrète en matière de mentorat. Les membres du CNJM sont issus de divers horizons et veillent à ce que la voix de la jeunesse canadienne guide les programmes de mentorat de GFGSC. Le groupe offre des consultations, entreprend des projets et joue un rôle de chef de file en soutenant GFGSC sur les questions liées au mentorat des enfants.

Mercedes-Benz Canada sera régulièrement en contact avec les membres du CNJM, en fournissant des occasions de réseautage, des expériences uniques et des possibilités de mentorat pour les jeunes faisant partie du conseil, tout en appuyant le travail du CNJM en vue de continuellement améliorer les programmes de mentorat de GFGSC pour les enfants à travers le Canada.

Un partenariat national ayant un GRAND impact local

Le siège social de Mercedes-Benz Canada situé à Mississauga, en Ontario, travaille en partenariat direct avec son antenne Grands Frères Grandes Soeurs locale (GFGS de Peel-York), encourageant les employés à participer aux programmes et aux collectes de fonds, et rendant possibles des occasions de mentorat enrichissantes.

Pour rester au courant des dernières nouvelles et mises à jour concernant ce partenariat, visitez mercedes-benz.ca/fr/citoyennete-dentreprise.

Citations

« "Propulser votre avenir" est une extension de la façon dont Mercedes-Benz mène et accélère le changement. Nous posons des gestes positifs en encourageant et en autonomisant la prochaine génération de jeunes Canadiens pour l'aider à atteindre son plein potentiel », a déclaré Andreas Tetzloff, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada.

« Notre partenariat avec Mercedes-Benz va libérer le potentiel des enfants et des jeunes et favoriser leur résilience par le biais du mentorat. Leur avenir brillant commence dès aujourd'hui », a affirmé Jill Zelmanovits, présidente et cheffe de la direction de Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

« En tant que défenseure des droits de la personne militant pour le bien-être des enfants et des jeunes, je suis engagée à tirer parti du soutien de Mercedes-Benz Canada pour susciter l'intérêt des jeunes citoyens et amplifier leur voix. Cet investissement dans notre travail va alimenter les passions de nombreux enfants et jeunes dans tant de communautés, et cela est incroyablement important », a dit Ashley Whiteman, coprésidente du Conseil national des jeunes sur le mentorat de Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

« Collaborer avec des pairs mentors à travers le Canada a élargi mes horizons. J'ai commencé mon parcours en tant que mentor étudiant. Chaque année, je travaille pour développer plus de compétences qui me permettent d'exceller en tant qu'être humain et en tant que professionnel. Ce soutien de Mercedes-Benz Canada contribuera grandement à pousser tous nos collègues du CNJM à faire des contributions positives au mouvement du mentorat au Canada, aujourd'hui et à l'avenir », a déclaré David Awosoga, coprésident du Conseil national des jeunes sur le mentorat de Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2022, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 316 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées.

Au sujet de Grands Frères Grandes Soeurs du Canada

Grands Frères Grandes Soeurs du Canada (GFGSC) est un organisme sans but lucratif de premier plan qui rassemble un réseau de bénévoles et de prestataires locaux de services de mentorat d'un océan à l'autre. Les enfants et les familles sont au coeur de tout ce que nous faisons. Le mentorat favorise la résilience et permet aux enfants et aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel. GFGSC soutient plus de 95 prestataires de services distincts au sein des GFGS en stimulant la croissance, l'innovation et la force collective dans des communautés urbaines, rurales, éloignées et autochtones.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca.

Pour rester au courant des dernières nouvelles et mises à jour concernant la citoyenneté d'entreprise de Mercedes-Benz Canada, visitez : mercedes-benz.ca/fr/citoyennete-dentreprise.

Pour en savoir plus sur le programme Driving Your Future de Mercedes-Benz USA, visitez : mbusa.com/en/corporate-social-responsibility.

20 septembre 2023 à 07:00

