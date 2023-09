La SOGC se rend sur la Colline parlementaire pour demander l'accès universel à la contraception à travers le Canada





OTTAWA, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), la Dre Amanda Black, participera à une journée de représentation sur la Colline parlementaire afin de promouvoir les avantages économiques et sociaux d'un accès gratuit et universel à la contraception pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Elle sera également accompagnée de membres d'Action Canada, CART UBC et de Project EmpowHER.



« Les droits reproductifs font partie des droits de la personne et doivent être protégés au niveau fédéral. Les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé ont déclaré que l'accès à une planification familiale sûre et volontaire est un droit humain, et que la planification familiale est essentielle à la promotion de l'égalité des sexes, à l'avancement de l'autonomie des femmes et à la réduction de la pauvreté », déclare la Dre Amanda Black, présidente de la SOGC.

« La majorité de Canadiens sont d'accord. Un sondage récent indique que 83 % des Canadiens sont en faveur de la couverture universelle de toutes les méthodes contraceptives, et que sept personnes sur dix estiment que la question est urgente. Parmi les électeurs des trois principaux partis fédéraux dans différentes régions du Canada, le soutien était de 75 % ou plus », déclare la Dre Rupinder Toor, directrice médicale et fondatrice de la IUD & NE Women's Clinic de Calgary et fondatrice du groupe de défense Project EmpowHER.

Cette initiative a pris de l'ampleur au cours de cette dernière année. En avril, la Colombie-Britannique est devenue la première province à offrir un accès gratuit à la contraception. Cet été, le projet EmpowHER a adressé une pétition à la Chambre des communes, qui a recueilli plus de 12 000 signatures, démontrant ainsi la nécessité de mettre en oeuvre ce concept dans l'ensemble du Canada. Plusieurs études ont prouvé que pour chaque dollar investi dans la contraception universelle, près de 9 dollars peuvent être épargnés dans le secteur public. La mise en oeuvre de cette politique s'avérerait neutre en termes de recettes dès la deuxième année et permettrait d'économiser de l'argent dès la troisième année.

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est l'une des plus anciennes organisations nationales de spécialité au Canada, et depuis 1944, a pour mission de promouvoir l'amélioration de la santé des femmes.

