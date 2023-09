Comviva modernise le réseau de Lebara grâce à une plate-forme de messagerie cloud multi-locataires





COPENHAGUE, Danemark, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial de l'expérience client, de la monétisation des données et des solutions de communication cloud, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Lebara , un fournisseur de services de télécommunications basé au Royaume-Uni, pour transformer sa messagerie grâce à une plateforme de SMSC ? UNO multi-locataires.

Lebara a déployé la plateforme UNO de Comviva pour plusieurs MVNO, afin de disposer d'une approche unifiée de l'approvisionnement, du contrôle et de la gestion des offres de messagerie sur plusieurs sites. Ce déploiement aidera Lebara à optimiser les ressources cloud et à utiliser efficacement les licences logicielles. Les entreprises pourront ainsi bénéficier d'un délai d'intégration plus court. La plateforme UNO est une plateforme multi-locataires qui offre une conception d'intégration de réseau unique et unifiée dans tous les pays, ce qui permet d'accélérer le déploiement des fonctionnalités et des correctifs.

La plateforme UNO de Comviva a permis aux opérateurs du monde entier d'améliorer leurs activités de communication en mettant à leur disposition une plateforme unifiée pour une gestion efficace et rentable d'une large gamme de services liés à la messagerie. Elle consolide également l'accès au réseau en permettant l'intégration des services afin d'offrir une expérience transparente sur les réseaux 2G-5G grâce à la capacité IP.

Manoranjan (Mao) Mohapatra, directeur général de Comviva, a déclaré à propos de ce partenariat : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Lebara, un fournisseur de télécommunications de premier plan qui s'est fixé pour objectif de servir diverses communautés. Cette collaboration représente une étape importante pour les deux entreprises, car nous allions l'expertise de Comviva en matière de solutions numériques à l'engagement de Lebara à fournir des services mobiles abordables et de haute qualité. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons améliorer l'expérience mobile des clients de Lebara, en particulier ceux qui recherchent des solutions abordables en matière d'appels internationaux, de données et de messagerie. En nous appuyant sur les technologies avancées de Comviva et sur la plateforme UNO, nous travaillerons en étroite collaboration avec Lebara pour mettre au point des services numériques innovants et transparents qui répondent aux besoins uniques de leur clientèle diversifiée. »

Torsten Minkwitz, directeur de la technologie chez Lebara, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Comviva, leader reconnu dans le domaine des solutions numériques. Cette collaboration marque une étape importante pour Lebara, car elle nous permettra de continuer à innover et à améliorer nos services mobiles afin de mieux servir notre clientèle diversifiée. Ce partenariat représente un engagement fort en faveur de la satisfaction des clients et de la transformation numérique. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec Comviva entraînera des changements positifs dans le paysage des télécommunications, en offrant plus de commodité et d'inclusivité à nos précieux clients. »

La plateforme UNO offre une visibilité de bout en bout des transactions, une gestion des capacités juste à temps, des lancements de services rapides et une efficacité opérationnelle accrue. Elle réduit également le temps nécessaire pour lancer des services SMS dans plusieurs pays grâce au système de multi-location et à la facilité d'intégration avec les noeuds du réseau. La plateforme permet de réduire les besoins en capacité pour gérer les pics de trafic entre les locataires et de réduire le coût du déploiement du SMSC dans plusieurs pays grâce au déploiement multi-locataires.

À propos de Comviva Technologies Ltd.

Comviva simplifie la complexité des affaires. Notre portefeuille innovant de solutions et de plateformes numériques offre un choix plus large, une mise sur le marché plus rapide et une plus grande flexibilité, afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos clients à mesure qu'ils stimulent la croissance, se transforment et gagnent en efficacité. Qu'il s'agisse de maximiser la valeur à vie du client ou de permettre une transformation numérique à grande échelle, nous travaillons en partenariat avec des organisations des secteurs de la communication et de la finance dans le monde entier pour résoudre les problèmes rapidement et nous transformer pour l'avenir. Les solutions de Comviva ont été déployées par plus de 130 fournisseurs de services de communication et institutions financières dans plus de 90 pays et ont procuré les avantages du numérique et de la mobilité à des milliards de personnes dans le monde. Comviva est une filiale à part entière de Tech Mahindra et fait partie du Groupe Mahindra. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.comviva.com .

À propos de Lebara

Lebara est une entreprise de télécommunications qui fournit des services utilisant le modèle commercial de l'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) à des clients au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et au Danemark. En outre, Lebara a conclu des accords de licence relatifs à l'utilisation de la marque sur quatre autres marchés mondiaux (Espagne, Suisse, Arabie saoudite et Australie).

Lebara a été fondée en 2001 avec l'intention d'apporter quelque chose de nouveau à l'industrie des télécommunications et est rapidement devenue l'un des MVNO à la croissance la plus rapide en Europe.

L'activité de Lebara a évolué en fonction des besoins de ses clients, passant de la fourniture d'appels internationaux à la communauté des migrants à un véritable challenger en termes de valeur au sein de la catégorie des télécommunications au sens large.

L'objectif de Lebara est d'offrir systématiquement aux clients une solution plus avantageuse que les acteurs bien établis de la catégorie.

Lebara propose à ses clients un réseau fiable et un excellent service à la clientèle (une moyenne de 4,4 sur les cinq principaux marchés selon Trustpilot), à un prix abordable, ce qui fait de Lebara le moyen le plus intelligent de se connecter.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobile.lebara.com .

