La délégation du Jiangsu fait découvrir à Paris la beauté de l'opéra Kunqu, vieux de 600 ans





PARIS, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Du 12 au 16 septembre, l'activité d'échange culturel « Rencontre des civilisations : Semaine de l'opéra chinois Kunqu du Jiangsu » s'est tenue à Paris, en France. Avec des spectacles classiques, des présentations dynamiques interactives, des expositions thématiques, des discussions académiques, et bien plus, elle a présenté une riche célébration culturelle de l'opéra Kunqu pour le peuple français.

Pendant deux jours consécutifs, la version de l'opéra Kunqu du Sud du « Pavillon aux pivoines » du Jiangsu Kun Opera Theater a fait salle comble au Théâtre Libre de Paris. Cette production reprend fidèlement le chef-d'oeuvre présenté par le maître Zhang Jiqing du Jiangsu Kun Opera Theater, qui avait stupéfié Paris avec cette même version il y a 37 ans, selon la Jiangsu International Culture Association. La brillante représentation, qui a duré plus de deux heures, a fait l'objet de sept rappels avec les acteurs principaux Kong Aiping et Shi Xiaming. De nombreux spectateurs français ont déclaré qu'en dépit de leur première rencontre avec l'opéra Kunqu, ils pouvaient en ressentir la beauté, qu'ils considéraient non seulement comme orientale, mais aussi comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Outre les représentations, cet événement comprenait un large éventail d'expositions, de séminaires et d'activités de sensibilisation telles que l'opéra Kunqu dans les écoles. Les acteurs ont également organisé des flash mobs sur des sites emblématiques tels que la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, et ont rencontré la population locale dans les rues.

L'exposition « Émotions dévoilées, sentiments explorés : Une exposition spéciale sur la culture de l'opéra chinois Kunqu » organisée au musée Guimet, également connu sous le nom de musée national des arts asiatiques, a présenté de manière exhaustive l'histoire, les textes, les accessoires, les costumes, les instruments de musique et les échanges internationaux liés à l'opéra Kunqu. Elle a présenté un panorama de l'héritage et du développement de la culture chinoise, ainsi que de la modernisation de la province de Jiangsu dans le contexte chinois.

Lors du colloque international qui s'est tenu au Centre culturel de Chine à Paris, des spécialistes de la culture de pays tels que la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas se sont penchés sur le thème « L'opéra Kunqu à notre époque : Dialogue interculturel et échange sur les civilisations » pour discuter et échanger. Maria Shevtsova, membre de l'Académie européenne des sciences et professeur d'art dramatique à l'Université de Londres, a déclaré que l'opéra Kunqu a continuellement exploré les différents aspects de l'expression artistique humaine. Il allie le chant, la danse et les costumes de théâtre en un tout harmonieux, qui met en valeur la dignité de la créativité humaine.

L'opéra Kunqu, souvent considéré comme l'ancêtre d'une centaine d'opéras, a vu le jour entre le 14e et le 17e siècle dans la région de Kunshan à Suzhou, près de l'actuelle Shanghai. Au cours des 600 années qui ont suivi, il a fusionné avec les cultures régionales de toute la Chine, donnant naissance à plusieurs écoles et styles distincts. La délégation qui se produit en France est originaire du Jiangsu, berceau de l'opéra Kunqu, et est acclamée par les amateurs de Kunqu pour son « style Kun du Sud ». Les huit principales troupes d'opéra Kunqu actives en Chine possèdent leurs propres caractéristiques régionales et une beauté unique. Grâce au soutien et à l'enthousiasme pour la culture de tous les segments de la société chinoise, les arts théâtraux traditionnels chinois sont entrés dans une phase plus confiante aujourd'hui.

L'art dépasse les frontières et la culture trouve un terrain d'entente. Aujourd'hui, grâce aux canaux en ligne, les spectateurs du monde entier peuvent découvrir des expressions innovantes de la culture traditionnelle chinoise, même s'ils se trouvent à des milliers de kilomètres. Suivez le groupe de médias « China Culture & Art » sur Facebook et YouTube, et rejoignez le hashtag #Echoesofkunqu pour partager des histoires d'opéra chinois tirées de vos propres expériences. Ressentez le charme durable de la culture traditionnelle exceptionnelle de la Chine.

Liens vers les images jointes:

Lien: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442276

Légende: Affiche de l'opéra chinois Kunqu

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214484/Poster.jpg

19 septembre 2023 à 22:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :