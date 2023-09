La Chambre recevra Bertrand Nepveu pour le lancement de sa nouvelle série Visionnaires techno Bell





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de lancer Visionnaires techno Bell, une nouvelle série de conférences visant à mettre en lumière des personnalités de marque ayant une expertise dans un créneau technologique de pointe qui transforme la société. Le premier événement de cette série se tiendra le 17 octobre 2023. Pour l'occasion, nous aurons la chance de recevoir Bertrand Nepveu, entrepreneur montréalais, expert du métavers et créateur de la technologie derrière le casque de réalité augmentée Apple Vision Pro.

« L'écosystème technologique montréalais est l'une des grandes forces de la métropole dans le monde entier. Les nombreux succès de nos entrepreneurs et de nos chercheurs sont autant de raisons d'être fiers et de célébrer ce secteur clé. Grâce à notre nouvelle série Visionnaires techno Bell, nous voulons mettre en valeur ces leaders inspirants, à l'avant-garde de l'innovation. Ce sera aussi l'occasion de resserrer les liens avec le milieu des affaires pour faciliter la commercialisation de ces succès techniques et scientifiques », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La Chambre est heureuse de pouvoir compter sur l'appui de Bell pour cette nouvelle série. Entreprise technologique de premier plan, Bell est aussi un commanditaire pilier de la Chambre, soutenant par la même occasion de nombreuses initiatives qui contribuent au dynamisme montréalais.

Le premier événement de la série Visionnaires techno Bell, qui accueillera Bertrand Nepveu, se tiendra le 17 octobre 2023 de 17 h à 20 h. Tous les détails sur cette soirée sont disponibles sur le site Web de la Chambre.

À propos de la série Visionnaires techno Bell

La série Visionnaires techno Bell est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle reçoit des personnalités de marque ayant une expertise dans un créneau technologique de pointe qui transforme la société.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

