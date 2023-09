Annonce des lauréats des Prix Stevie pour les grands employeurs 2023





FAIRFAX, Virginie, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les lauréats des Prix Stevie® pour les grands employeurs 2023, un concours international, ont été annoncés le lundi 18 septembre pendant un gala à New York. Les prix récompensent les meilleurs employeurs au monde ainsi que les professionnels, les équipes, les réalisations des ressources humaines ainsi que les produits et fournisseurs liés aux RH qui aident à créer et à favoriser des lieux de travail exceptionnels.



Une liste complète de tous les lauréats des Prix Stevie d'or, d'argent et de bronze 2023 par catégorie est disponible à l'adresse http://www.StevieAwards.com/HR.

Ces lauréats incluent divers individus et organisations du monde entier. L'entreprise qui a remporté le Grand Prix Stevie de l'Organisation la plus récompensée de l'année est Bank of America, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, avec sept Prix Stevie d'or, sept Prix Stevie d'argent et sept Prix Stevie de bronze, qui totalise ainsi 45,5 points. Le prix d'Organisation de l'année revient à l'entreprise ayant remporté le plus de points, chaque Stevie d'or représentant trois points, chaque Stevie d'argent représentant deux points et chaque Stevie de bronze représentant un point et demi.

Le Grand Prix Stevie de la Nomination la mieux notée de l'année revient à Globe Telecom Inc., basée à Taguig, aux Philippines, pour sa nomination d'Ato Jiao en tant que directeur des RH de l'année, qui a reçu un score moyen du jury de 9,5 sur 10.

Les plus grands gagnants des Prix Stevie d'or comprennent Bank of America (7 prix), Cathay United Bank (5 prix), IBM (4 prix), Tata Consultancy Services (4 prix), Tech Mahindra (4 prix), Dimes Sanayi ve Ticaret A.?. (3 prix), Enerjisa Enerji (3 prix), Product Madness (3 prix), TELUS International (3 prix), Akbank T.A.S. (2 prix), American Systems (2 prix), Ayala Land Inc. (2 prix), BlueSky Personnel Solutions (2 prix), Borusan (2 prix), DHL Global Forwarding, Freight (2 prix), FedEx (2 prix), Globe Telecom (2 prix), GoHealth (2 prix), Golden Hour Veterinary Telemedicine (2 prix), Kordsa Teknik Tekstil A.?. (2 prix), Saint-Gobain North America (2 prix), Siemens AG (2 prix) et Top Hat (2 prix).

Plus de 1 000 candidatures d'organisations de 28 pays ont été évaluées dans le cadre du concours de cette année. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction des scores moyens de plus de 125 professionnels à travers le monde, jouant le rôle de juges.

Les lauréats des Prix Stevie dans les 31 catégories Employeur de l'année ont été déterminés en combinant de manière exceptionnelle les scores donnés par les professionnels et les votes du grand public.

Les Prix Stevie pour les grands employeurs récompensent les réalisations dans de nombreux aspects du lieu de travail. Les catégories comprennent :

Prix d'employeur de l'année

Prix des réalisations en matière de RH

Prix individuels des RH

Catégories des équipes de RH

Prix des fournisseurs de solutions

Prix des solutions, mises en oeuvre et programmes de formation ou médias

Catégories leadership éclairé

Prix de réponse à la COVID-19

Les prix sont présentés par les Prix Stevie, qui organisent huit des plus grands programmes mondiaux de récompenses commerciales, dont les International Business Awards® et les American Business Awards®.

À propos des Prix Stevie

Les Prix Stevie sont décernés dans huit programmes : les Prix Stevie en Asie-Pacifique, les Prix Stevie en Allemagne, les Prix Stevie pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Prix Stevie pour les femmes entrepreneurs, les Prix Stevie pour les grands employeurs et les Prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des Prix Stevie reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d'entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Prix Stevie reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Prix Stevie, rendez-vous sur le site http://www.StevieAwards.com.

Parmi les parrains de la 8e édition annuelle des Prix Stevie pour les grands employeurs, on peut notamment citer HiBob.

Contact marketing

Nina Moore

[email protected]

+1 (703) 547-8389

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06939e25-fba1-4760-aacd-ed60700c9173

19 septembre 2023 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :