Canton Biologics conclut un financement de série C de plus de 300 millions de yuans, mené par SDIC Venture Capital





GUANGZHOU (Chine), 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 13 septembre, Canton Biologics Co., Ltd. a annoncé qu'elle avait récemment terminé une ronde de financement de série C de plus de 300 millions de yuans. Ce cycle de financement a été mené par SDIC Venture Capital, avec la participation de Guangdong Technology Financial Group, Taipu Life Science Investment et Chnin Financial. Les fonds levés au cours de ce tour de table serviront à faire progresser la recherche et le développement de l'entreprise dans les nouvelles biotechnologies, à accroître ses capacités de production commerciale et à élargir sa présence stratégique mondiale.

Fondée à Guangzhou en 2016, Canton Biologics est spécialisée dans le domaine du développement et de la fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques (CDMO) à grandes molécules, offrant des services de bout en bout, du développement de CMC biopharmaceutiques à la production commerciale et à l'approvisionnement clinique mondial. La société a obtenu des résultats exceptionnels dans le développement de lignées cellulaires à haut rendement, des capacités d'expression de protéines complexes et de solides capacités de fabrication internationales. La société a notamment fait des avancées importantes dans la plate-forme d'expression de molécules lgM, les cellules hôtes d'expression, la culture de cellules à haute densité, de nouvelles formulations et des méthodologies analytiques. Témoignant de son efficacité opérationnelle, Canton Biologics a franchi une étape importante en passant de la synthèse de l'ADN à la production de CMC en seulement 7 mois, facilitant la progression rapide des traitements des clients vers les essais cliniques.

Le Dr Xiao Shen, fondateur et PDG de Canton Biologics, a déclaré : « Je suis profondément reconnaissant aux investisseurs de ce tour de table d'avoir reconnu l'expertise technique et le potentiel de croissance de Canton Biologics. Depuis notre création, nous sommes ancrés par des valeurs de « fiabilité, d'efficacité et d'innovation », et nous sommes inspirés par notre vision de l'avenir avec la biotechnologie. Ce cycle de financement nous permettra de poursuivre nos progrès en recherche et développement biotechnologique, de renforcer notre présence mondiale, de soutenir en permanence nos partenaires et au final de servir un plus grand nombre de patients. »

L'investisseur principal, SDIC Venture Capital, a des perspectives optimistes sur la croissance et l'expansion mondiale de Canton Biologics, car elle représente une entité phare dans le domaine des CDMO de médicaments à grandes molécules, grâce à une vaste expertise et des bases techniques solides dans des domaines tels que le développement de lignées cellulaires exclusives, la formulation pharmaceutique préclinique, la fabrication commerciale à grande échelle et la gestion intégrée de la chaîne d'approvisionnement clinique.

Le co-investisseur, Guangdong Technology Financial Group, a déclaré que la croissance accélérée de Canton Biologics joue un rôle stratégique dans l'amélioration du paysage de l'externalisation de la R&D dans la province du Guangdong.

Le co-investisseur, Taipu Life Science Investment, a également une opinion favorable de Canton Biologics, qui se targue d'une perspective globale, d'un engagement envers un service axé sur le client, d'un cadre de gestion dynamique, d'une équipe technique innovante et de solides capacités dans l'industrialisation des biotechnologies.

19 septembre 2023 à 14:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :