Xinhua Silk Road : L'indice de développement de l'aviron en Chine pour l'année 2023 publié à Shenyang, la capitale chinoise de l'aviron

L'indice de développement de l'aviron en Chine pour l'année 2023 publié à Shenyang, la capitale chinoise de l'aviron





BEIJING, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'indice de développement de l'aviron en Chine pour l'année 2023 a été publié mardi à Shenyang, la capitale du Liaoning, province du nord-est de la Chine, indiquant une amélioration du niveau de développement de l'aviron à Shenyang et affirmant l'image de marque de la ville en tant que « capitale de l'aviron » aux yeux du monde.

Au cours des dernières années, la compétition d'aviron organisée à Shenyang a démontré une solide dynamique de développement, dans la mesure où le système de compétition a été développé plus rapidement, le nombre de participants a été multiplié d'année en année, l'effet de marque a été établi en premier lieu, et la capacité d'entraînement industrielle de l'événement sportif a été améliorée.

La ville a atteint son objectif, qui consistait à créer la plus belle piste d'aviron, à organiser le plus grand événement d'aviron et à fournir le meilleur environnement pour la pratique de ce sport au cours des dernières années, a déclaré M. Song Li, directeur du Bureau des sports de Shenyang.

À l'heure actuelle, Shenyang s'efforce de promouvoir la construction d'une ceinture industrielle dédiée aux sports nautiques et aux loisirs de 10 kilomètres, qui intégrerait des effets globaux dans la partie de la rivière Hunhe traversant le centre-ville. L'objectif de ce projet consiste à augmenter l'offre effective dans le domaine des installations de sports nautiques, à accélérer le processus d'amélioration concernant l'adéquation entre les infrastructures et les événements professionnels, et à soutenir la construction de parcs d'aviron écologiques et intelligents.

Pendant six années consécutives, la Shenyang International Open Regatta, compétition internationale d'aviron, a eu lieu dans la ville. Cet événement a non seulement permis de construire une nouvelle plateforme axée sur la coopération et les échanges sportifs mondiaux, mais également d'injecter une nouvelle énergie dans le développement de la ville.

Les éléments de vitalité, de puissance et de charme contenus dans l'image de marque de la ville de Shenyang en tant que « capitale de l'aviron » deviendront une ressource immatérielle importante pour la transformation en profondeur et la renaissance de la ville, ancienne épine dorsale industrielle de la Chine, a déclaré M. Liu Yanping, directeur adjoint et chercheur du Centre de recherche sur la ville et la compétitivité de l'Académie chinoise des sciences sociales.

À l'avenir, il est prévu d'accroître l'attractivité vis-à-vis du public, des athlètes professionnels, et des entreprises en amont et en aval, afin de construire une capitale des activités, des événements et des industries liés à l'aviron, ainsi qu'une capitale culturelle de l'aviron, jouant ainsi un rôle moteur plus efficace en tant que « capitale de l'aviron » sur l'effet de marque de la ville de Shenyang, a déclaré M. Bai Yufei, président du Comité de gestion du sport de la Société chinoise des sciences de la gestion et professeur à l'Université du sport de Beijing.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/336129.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2213253/1.jpg

