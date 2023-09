Une soirée incomparable! Le 2 novembre, le Gala de l'Innovation RBC du Centre des sciences de l'Ontario célèbre l'apprentissage des STIM





Graeme Hepworth de RBC devient président de la soirée-bénéfice phare tandis que le vulgarisateur scientifique Anthony Morgan et la spatiologue Marianne Mader la coaniment

TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Célébrons un monde d'émerveillement, de curiosité et d'innovation! Prenez part à une soirée scientifique spectaculaire au Gala de l'Innovation RBC du Centre des sciences de l'Ontario, le jeudi 2 novembre 2023. Le chef de la gestion du risque de RBC, Graeme Hepworth, devient le nouveau président de ce gala de longue date, tandis qu'Anthony Morgan, anciennement animateur au Centre des sciences de l'Ontario et nouvellement animateur de l'émission The Nature of Things à la CBC, l'anime en compagnie de Marianne Mader, spatiologue et directrice générale de l'Association canadienne des centres de sciences. Cette soirée-bénéfice rassemble des notables de la communauté afin de collecter des fonds qui permettront de rehausser les programmes du Centre des sciences et d'offrir des expériences en STIM novatrices ouvertes aux jeunes des quatre coins de la province.

Le Gala de l'Innovation RBC constitue une soirée incomparable - une célébration de ce qui brille par l'innovation. Pleine de lots incroyables mis aux enchères en direct, de cuisine raffinée, d'expériences scientifiques fascinantes, d'occasions photo, d'activations époustouflantes et de discours inspirants. Cette année, les convives assisteront à des présentations magistrales d'illustres diplômés de l'École des sciences du Centre des sciences de l'Ontario : Ena Kenny, conceptrice en chef d'installations médicales ayant joué un rôle fondamental dans l'élaboration et la réalisation de nombreux projets complexes de soins de santé, et Wilson J. Tang, directeur artistique pour des films Star Wars, entrepreneur de jeux vidéos et directeur général de l'entreprise Yumebau Inc., un laboratoire conceptuel novateur de jeux vidéos et d'informatique spatiale (réalité virtuelle ou augmentée) dont la clientèle provient des industries de la technologie, des produits de consommation et de la santé.

Depuis 2007, le Gala de l'Innovation a permis de recueillir plus de 6,7 millions de dollars pour aider le Centre des sciences à créer une programmation captivante et accessible - et le besoin de telles expériences éducatives augmente chaque année. Les fonds obtenus grâce au Gala de l'Innovation RBC rendent possibles des programmes tels que Accès aux sciences. Cette initiative procure aux élèves des expériences pédagogiques concrètes dans les STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques) sans frais pour les écoles ni pour les familles. L'appui au Centre des sciences produit un effet immédiat et durable - faire en sorte que de plus en plus de jeunes aient la chance d'apprendre les sciences et de s'en rapprocher, afin de libérer tout leur potentiel.

DÉCLARATIONS

« Alors que nous contemplons un avenir prometteur pour le Centre des sciences de l'Ontario comme champion de l'éducation dans les STIM, nous accueillons Graeme Hepworth avec joie en tant que nouveau président du Gala de l'Innovation RBC, annonce Paul Kortenaar, directeur général du Centre des sciences de l'Ontario. Grâce aux organisations qui nous prêtent main-forte telles que RBC et à nos remarquables partenaires, nous poursuivons notre mission et donnons à un plus grand nombre de jeunes l'occasion de s'émerveiller. »

« RBC épaule fièrement le Centre des sciences de l'Ontario depuis longtemps, et je suis moi-même un parent qui a régulièrement amené ses enfants à des centres scientifiques pour stimuler leur éducation en STIM. Je suis donc absolument ravi de présider une soirée-bénéfice qui encourage les jeunes à développer une curiosité et une passion pour le monde des sciences, affirme Graeme Hepworth, chef de la gestion du risque chez RBC et nouveau président du Gala de l'Innovation RBC. Donner des avenues permettant aux jeunes d'explorer les sciences et d'y participer demeure essentiel à l'avènement de nouvelles technologies, de perspectives dynamiques et de percées scientifiques. »

« Depuis des décennies, le Centre des sciences de l'Ontario offre une programmation scientifique passionnante et divertissante qui éveille la curiosité dans des publics de tous âges, remarque Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Les convives qui soutiennent le Gala de l'Innovation RBC soutiennent ainsi des contenus d'envergure mondiale qui avivent une passion pour l'apprentissage des STIM et inspirent un esprit d'innovation à la prochaine génération. »

À propos du Gala de l'Innovation RBC

Le Gala de l'Innovation RBC constitue la soirée-bénéfice phare du Centre des sciences de l'Ontario. Maintenant à sa 16e année, il a permis de récolter plus de 6,7 millions de dollars à l'appui de la programmation et des expériences éducatives du Centre des sciences, afin d'aider à éveiller une passion pour les sciences et la découverte parmi la prochaine génération innovante et dirigeante.

Commanditaire éponyme : RBC

Commanditaires d'avant-poste : IBM, McKinsey & Company, Optimus SBR, TELUS

Partenaires médiatiques : The Globe and Mail, Toronto Star

Tables platine : Adgar Canada, Blake, Cassels & Graydon LLP, Deloitte, EY, HATCH, KPMG, Mintz, Nucleo Digital

À propos du Centre des sciences de l' Ontario

Vu sa mission d'inspirer une passion pour l'aventure humaine de la découverte, le Centre des sciences de l'Ontario se voue à devenir un leader mondial dans l'apprentissage permanent, un lien crucial entre les écosystèmes de l'innovation et de l'éducation en Ontario et un déclencheur de débats publics sur la technologie, la science et la société. Le Centre des sciences a accueilli plus de 54 millions de visiteurs depuis son ouverture comme projet du centenaire en 1969, où nous inaugurions une approche interactive que des centres scientifiques ont adoptée aux quatre coins du monde. En tant qu'organisme du gouvernement de l'Ontario, le Centre des sciences est financé par la province et compte aussi sur la générosité de particuliers, de sociétés et de fondations qui partagent sa vision de contribuer à un monde plus résilient, créatif et curieux. Le site CentredessciencesOntario.ca vous en dit plus.

Au sujet de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions et plus de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez la page www.rbc.com/collectivite-impact-social.

19 septembre 2023 à 10:15

