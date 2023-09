FinFactor renforce ses actifs sous gestion et élargit sa clientèle grâce à la solution de gestion d'investissements d'Objectway





Figurant au Palmarès Fintech 100, Objectway est un fournisseur mondial de logiciels en tant que service et de services aux banques, aux gestionnaires de patrimoine et d'actifs, qui est entré en partenariat avec FinFactor pour aider la société de placements à gérer une activité grandissante avec une efficacité accrue afin d'accélérer la croissance de sa clientèle.

FinFactor est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant un large éventail de services financiers par l'entremise de banques dépositaires, adoptant une approche hautement personnalisée, un modèle de conseil transparent et sur mesure et un processus d'investissement numérisé.

Le partenariat avec Objectway a permis à FinFactor de rendre la gestion du flux de travail des commandes transparente et fluide, en répartissant les portefeuilles de clients par types d'actifs entre plusieurs dépositaires, de fournir un rééquilibrage de portefeuille mensuel automatisé et de générer des conseils sur les portefeuilles consolidés au niveau du client, permettant ainsi l'élaboration de rapports personnalisés.

La solution d'Objectway a également assuré une conformité continue grâce à des contrôles automatisés pré et post-négociation, et en appliquant des restrictions spécifiques en fonction des préférences du client lors de la création de nouvelles propositions d'investissement. En outre, un tableau de bord complet a permis une vue consolidée et un suivi constant de la conformité des portefeuilles au niveau du client.

« La gestion de portefeuille sur mesure est notre coeur de métier. En tant que société d'investissement indépendante, nous nous efforçons de fournir des services de conseil et discrétionnaires véritablement transparents et personnalisés à nos clients. Nous avons donc choisi Objectway car nous partageons le même état d'esprit et nous avons apprécié leurs capacités à soutenir en continu la croissance de notre entreprise au fil des ans », déclare Philippe Mahieu, Managing Partner, FinFactor.

« FinFactor a plus que doublé le nombre de clients et a considérablement augmenté ses actifs sous gestion ces dernières années. Nous leur avons permis de mettre leurs activités à l'échelle tout en réduisant les coûts en gérant automatiquement de gros volumes de commandes via un traitement direct, en soutenant pleinement l'évolution et l'expansion de leur modèle d'affaires, et en personnalisant notre solution en fonction de leur écosystème de clients, de dépositaires et d'exigences de gestion » , explique Kurt Vanhee, directeur général, Europe continentale et Amérique du Nord, Objectway.

19 septembre 2023 à 05:35

