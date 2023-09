Avanzanite Bioscience renforce son équipe de direction par un directeur national Allemagne





Avanzanite Bioscience B.V. (« Avanzanite » ou la « Société »), une société pharmaceutique spécialisée dans la commercialisation des médicaments, ayant pour mission de faciliter l'accès aux médicaments orphelins et de déverrouiller leur potentialité dans les marchés européens, a annoncé aujourd'hui la nomination de Marc-Andre Goldschmidt en tant que directeur national Allemagne.

« Nous sommes ravis de confier ce poste crucial au sein d'Avanzanite à Marc-Andre, qui vient s'ajouter à notre talentueuse équipe, composée de hauts calibres, afin de faire progresser la performance de notre organisation », a déclaré le fondateur et PDG d'Avanzanite, Adam Plich. « Avec notre élan de croissance persistant et notre exécution commerciale continue, il est plus que jamais important d'ajouter des talents à notre pool et de nous positionner pour atteindre des niveaux plus élevés de réussite dans le domaine de la vente des produits en Allemagne et en Europe, » explique M. Plich. « Marc-Andre est venu à bord afin de diriger ces efforts, car il a toujours su faire preuve d'une performance robuste à travers sa carrière. À court terme, Marc-Andre mettra l'accent sur le lancement d'un traitement commercialement prêt destiné à l'acidose tubulaire rénale distale (ATR), une maladie rénale rare qui entraine le retard de croissance, la fragilité des os ou le rachitisme, les cailloux rénaux et l'hypokaliémie fatale chez les enfants. Nous sommes confiants que son rôle s'étendra au fil du temps alors qu'Avanzanite continue d'ajouter de nouveaux produits à son portefeuille de médicaments orphelins », a conclu M. Plich.

Avant Avanzanite, M. Goldschmidt a servi de directeur national des ventes pour la neurologie chez Alexion Pharmaceuticals. Il y a occupé divers postes supérieurs en ventes avec des responsabilités croissantes pendant six ans. À Alexion, M. Goldschmidt a beaucoup contribué, parmi d'autres accomplissements, à l'augmentation de 220 % de la vente de médicaments orphelins pendant la pandémie de la COVID-19. Juste avant de rejoindre Avanzanite, M. Goldschmidt était directeur de la division commerciale chez Stada, où il dirigea l'équipe qui a atteint 75 % de croissance de la part de marché dans le domaine du traitement en neurologie. Au début de sa carrière, M. Goldschmidt a été responsable des ventes au niveau du district chez Amgen avec des résultats cohérents et positifs.

« Ensemble avec mes collègues en Allemagne et en Europe, nous avons la mission et une véritable opportunité d'améliorer considérablement les vies des personnes souffrant de maladies rares », a affirmé M. Goldschmidt. « À cause de cette précieuse mission, je suis heureux de rejoindre Avanzanite et je m'engage à faire tous les jours de mon mieux afin d'élargir notre envergure dans la néphrologie pédiatrique et au-delà à travers toute l'Allemagne. »

À PROPOS D'AVANZANITE BIOSCIENCE: Dérivé du mot « tanzanite », qui est l'une des pierres précieuses les plus rares et les plus sous-estimées, le terme Avanzanite a été forgé pour capitaliser sur deux objectifs primordiaux : l'un économique et l'autre humanitaire. L'objectif économique est d'offrir un partenariat de commercialisation et de distribution de bout en bout avec les initiateurs biopharmaceutiques axés sur la recherche pour déverrouiller la pleine valeur de leurs médicaments orphelins dans les marchés européens ; cela rejoint l'expertise unique et les compétences fondamentales de l'équipe d'Avanzanite, acquises au fil de décennies d'expérience opérationnelle consacrée à naviguer dans ce domaine. Tout aussi important, l'objectif humanitaire de la Société est issu de sa détermination à permettre aux patients qui souffrent de maladies orphelines d'accéder à des médicaments novateurs, où qu'ils vivent en Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.avanzanite.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

