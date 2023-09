Les Emballages Carrousel ouvre son 5e entrepôt à Ottawa





BOUCHERVILLE, QC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Depuis sa création, Les emballages Carrousel a de l'ambition. Celle de voir loin et de construire grand. Entreprise familiale née il y a plus de 50 ans déjà, Les Emballages Carrousel poursuit son expansion remarquable et renforce sa présence au-delà de la province avec l'ouverture d'un entrepôt à Ottawa. Cet entrepôt de 63 500 pi2 s'ajoute aux quatre entrepôts situés au Québec (Boucherville, Québec, Boisbriand et Drummondville) totalisant 380 000 pi2. Cette grande force de distribution permet à Carrousel de desservir pas moins de 20 000 clients et d'offrir des milliers de produits, dont une grande partie ont des attributs écoresponsables.

« Nous sommes très heureux de l'ouverture de ce nouvel entrepôt qui contribue à conférer à Carrousel un rôle de leader dans l'industrie de l'emballage au Canada. Pour ce faire, nous avons bâti une équipe d'experts dédiée à la zone Ottawa-Cornwall-Kingston et cet actif nous permet d'offrir des solutions adaptées à la clientèle de ce territoire. L'ajout de cette adresse nous permet également de déployer plus largement des solutions d'avant-garde écoresponsables pour les organisations pour qui la préservation des ressources est au coeur de leur stratégie d'affaires. » affirme Michel Bourassa, chef de la direction, Les Emballages Carrousel.

Carrousel offre l'une des plus grandes sélections d'emballage alimentaire et industriel, d'équipement et de produits sanitaires au Canada et se démarque par la qualité remarquable de son service technique et son accompagnement 360. « Avec cet entrepôt stratégiquement situé, notre vaste réseau de fournisseurs et notre niveau d'inventaire élevé, nous pourrons répondre de façon encore plus rapide aux besoins des marchés » ajoute Martin Boily, vice-président, ventes et marketing.

Les Emballages Carrousel, la plus importante entreprise indépendante de distribution en solutions d'emballage au Canada se dédie aujourd'hui à accompagner ses clients dans leur transition écologique. En effet, pour les établissements alimentaires, Carrousel propose, en plus de produits d'emballage écologiques et réutilisables, toute une gamme de lave-vaisselles qui, grâce à leurs caractéristiques propres, procurent un rendement maximal et plus écoresponsable.

« Depuis toujours, Carrousel a à coeur de participer au développement économique des régions où elle est implantée et la région d'Ottawa ne fait pas exception à cet engagement d'affaires qui guide notre croissance. » précise Michel Bourrassa.

À propos de Carrousel

Fondée en 1971, Les Emballages Carrousel, dont le siège social est situé à Boucherville, est aujourd'hui le plus important distributeur indépendant en solutions d'emballage au Canada. En 2013, Carrousel a rejoint le palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada et, en 2019, le très sélect Club Platine qui regroupe des entreprises ayant figuré à ce palmarès pendant au moins 7 années consécutives. Véritable fleuron du Québec inc., l'entreprise fait également partie des 300 PME les plus pérennes du Québec selon le classement 2020 du Journal Les Affaires. Carrousel.ca.

SOURCE Les Emballages Carrousel

18 septembre 2023 à 17:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :