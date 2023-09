La remédiation automatisée du code à grande échelle soutenue par l'IA, le catalyseur du partenariat entre Mila et Moderne





Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, le plus grand centre de recherche académique en apprentissage profond au monde, a établi un partenariat avec l'entreprise Moderne, pionnière de la prochaine génération de solutions automatisées de remédiation et d'analyse de code. La collaboration réunit l'expertise de Mila en intelligence artificielle (IA) et en apprentissage profond et les connaissances de Moderne en matière de systèmes de refactorisation basés sur des règles afin d'automatiser le travail de sécurisation, de maintenance et de modernisation des bases de code à grande échelle. Les développeurs, qui peuvent actuellement passer au moins 40 % de leur journée à modifier et à mettre à jour des applications existantes, bénéficieront de ce partenariat en matière d'IA.

« Notre partenariat avec Mila permettra à Moderne de proposer le moyen le plus efficace pour les humains et l'IA de maintenir et de sécuriser le code source ensemble », a déclaré Jonathan Schneider, PDG et cofondateur de Moderne.

« Mila est ravi de travailler avec Moderne pour explorer les applications de l'IA pour les tâches de maintenance et de sécurité du code - certaines des tâches les plus manuelles, chronophages et fastidieuses auxquelles les développeurs doivent faire face aujourd'hui », a déclaré Stéphane Létourneau, vice-président exécutif de Mila. « Nous estimons que des entreprises oeuvrant dans plusieurs secteurs pourraient bénéficier de la collaboration entre nos deux organisations, qui visera à leur permettre de mieux visualiser, analyser et corriger leur code à grande échelle. »

Moderne a procédé à l'embauche de Justine Gehring en tant qu'ingénieure de recherche afin de faire progresser les efforts de l'entreprise en matière d'IA et de gérer la collaboration avec Mila. L'entreprise est particulièrement intéressée par l'utilisation de modèles d'IA pour mieux comprendre les bases de code volumineuses et complexes d'aujourd'hui, notamment pour visualiser les similitudes entre les bases de code d'une entreprise et regrouper les problèmes de code afin de permettre des actions plus efficaces. Moderne appliquera également l'IA générative pour accélérer le développement de programmes basés sur des règles qui sont utilisés pour transformer le code source.

« Aujourd'hui, de nombreux produits utilisent l'IA générative pour soutenir la conception du code au niveau du développeur individuel », a déclaré M. Gehring. « Ces modèles sont utiles mais peuvent inclure des hallucinations, des anomalies et des risques liés à la sécurité. L'utilisation de ces modèles nécessite un contrôle de qualité important de la part des développeurs et rend difficile leur mise à l'échelle. De plus, qu'en est-il de la gestion de tout le code généré et modifié à ce rythme accéléré ? Imaginez que les développeurs apportent chacun des correctifs similaires à des milliers d'endroits avec l'aide de l'IA, qui doivent être examinés individuellement. Cela prendrait un temps considérable par développeur et pourrait tout de même donner lieu à un code incohérent et truffé d'erreurs. »

Les remédiations de code sont souvent des opérations en plusieurs points qui nécessitent une précision, une cohérence et une coordination en temps réel entre plusieurs bases de données.

Schneider a expliqué plus en détail : « Malheureusement, l'IA générative n'atteint pas le niveau dont la plupart des organisations ont besoin pour la sécurité, la maintenance et la migration du code. La plateforme de Moderne a été conçue pour résoudre spécifiquement le problème de la remédiation automatisée du code à grande échelle. Maintenant, en incorporant l'IA dans notre produit, nous pouvons offrir le meilleur des deux mondes à nos clients. Moderne est ravie de s'associer à Mila pour rester à l'avant-garde du secteur de l'IA, qui évolue rapidement. »

Moderne codirigera initialement le groupe de lecture ML4Code (machine language for code) de Mila, et s'engagera continuellement dans la recherche avec des collaborateurs pour faire progresser le cas d'utilisation de la sécurité et de la maintenance du code. Le groupe de lecture ML4Code étudie et discute les articles les plus récents relatifs aux tâches de codage, telles que la génération de code, la maintenance de code et la traduction de code. Ces tâches sont généralement abordées à l'aide de grands modèles de langage (LLM), tels que StarCoder et Code LLama, et de représentations graphiques du code.

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble aujourd'hui plus de 1000 chercheur·e·s spécialisé·e·s en apprentissage automatique. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et l'essor de l'IA au bénéfice de tous. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles générateurs. Pour plus d'informations, visitez mila.quebec.

À propos de Moderne

Moderne est une plateforme de dernière génération pour l'analyse et la correction de code automatique. La platforme effectuent des changements sécure et précis à 100% sur le code source à travers des bases de code entières, en s'appuyant sur un système basé sur des règles et avec l'intégration de l'IA. Un projet de remédiation de code qui prend souvent des mois peut être maintenant effectué en quelques minutes. Par rapport aux outils traditionnels d'analyse et de recherche de code qui ne font que signaler les problèmes, Moderne permet de faire des remédiations directement sur le code source. Ceci permet aux équipe de développeurs d'économiser de nombreuses heures de travail manuel dédié à corriger les vulnérabilités et mettre à jour le code source. Moderne s'appuie sur OpenRewrite, un projet et un écosystème open-source qui fournit des recettes de transformation du code source. Le siège de l'entreprise se trouve à Miami, en Floride, aux États-Unis. Visitez moderne.io pour découvrir des cas d'utilisation et en savoir plus, ou pour essayer Moderne gratuitement sur moderne.io/try-moderne. Suivez Moderne sur LinkedIn and X (Auparavant Twitter).

Point de données à l'appui

Temps consacré par les développeurs à la modification et à la mise à jour du code

Soixante-dix pour cent des développeurs ont déclaré qu'au moins 40 %, et dans certains cas jusqu'à 100 %, de leur travail de codage personnalisé est consacré à la modification ou à la mise à jour d'applications existantes, selon "IDC Spotlight : The Compelling Need for Automated, Continuous Code Remediation".

18 septembre 2023 à 16:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :