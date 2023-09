Ampace a noué des collaborations stratégiques avec plusieurs entreprises de la chaîne industrielle pour accélérer la croissance sur le marché mondial des motos électriques





CHONGQING, Chine, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 15 septembre, Xiamen Ampace Technology Limited (ci-après dénommée « Ampace »), une société réputée pour son engagement en faveur de la recherche et de l'innovation pionnières sur les batteries au lithium, a marqué sa présence inaugurale au 21ème Salon international du commerce de la moto en Chine, dévoilant sa série de batteries au lithium de pointe « Kun-Era ». Au cours de cet événement, Ampace a signé des accords de coopération stratégique essentiels avec un grand nombre de grandes entreprises de motos électriques et d'importantes entreprises d'échange de batteries.

Chongqing LONCIN Motorcycle Co., Ltd.

Chongqing LONCIN Motorcycle Co., Ltd. se spécialise dans les motos et les moteurs avec des produits couvrant plus de 100 pays et régions. L'année dernière, lors de l'exposition internationale de la moto en Chine à Chongqing, la première moto électrique R5T, présentée sous la marque BRICOSE par LONCIN, était fièrement équipée de batteries Ampace.

Nanjing VMOTO Motorcycle Co., Ltd.

Nanjing VMOTO Motorcycle Co., Ltd. est un poids lourd mondial dans le domaine des motos électriques à nouvelles énergies et sert de fournisseur de nouvelles solutions énergétiques. Le produit inaugural d'Ampace dans le secteur des motos électriques, le 7245, a fourni de l'énergie au estimé TC-MAX de VMOTO, destiné au segment du cross-riding haut de gamme.

Yadea Technology Group Co., Ltd.

Yadea Technology Group Co., Ltd. occupe une position dominante au sein de l'industrie des véhicules électriques. La batterie « Kun-Era », conçue pour étendre considérablement l'autonomie des véhicules tout en atténuant l'anxiété liée à l'autonomie, est sur le point de soutenir les efforts de Yadea visant à promouvoir la « mobilité verte » tant au niveau national qu'international.

Segway-Ninebot Technology Co., Ltd.

Dans le secteur des micro-véhicules, Ampace joue un rôle central en tant que partenaire stratégique clé de Segway-Ninebot Technology Co., Ltd. Ampace fournit des batteries au lithium personnalisées pour les modèles phares de Segway-Ninebot. En 2019, Segway-Ninebot a lancé le scooter électrique E-125, alimenté par la batterie 7427 d'Ampace. Il est impressionnant de constater que l'offre cumulée des packs de batteries 7427 dépasse désormais les 100 000 ensembles.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. occupe une position de premier plan en tant qu'acteur majeur sur le marché des motos à carburant de grande cylindrée, ses produits étant exportés vers près de 100 pays et régions du monde. La marque « ZEEHO », lancée par CFMOTO Power, comprend des produits tels que AE6 et AE8, tous équipés de batteries au lithium Ampace.

Première entreprise indonésienne d'échange de batteries -- SWAP

Ampace a méticuleusement conçu une solution complète d'échange de batteries en milieu urbain. Avec l'introduction de la batterie dédiée « Kun-Era » pour les motos électriques et l'échange de batterie urbain, la solution d'échange de batterie urbaine très efficace d'Ampace est sur le point d'élever encore plus la qualité de service et l'expérience des utilisateurs de SWAP.

