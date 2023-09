Thales annonce l'intégration de la gestion externe des clés dans Oracle Cloud Infrastructure





Thales, fournisseur mondial de technologies et de solutions de sécurité, a annoncé ce jour l'intégration de l'application Hold Your Own Key (HYOK) de CipherTrust Cloud Key Management dans Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dans les 45 régions Oracle Cloud, y compris EU Sovereign Cloud d'Oracle lancé récemment, ainsi que d'autres offres OCI basées sur le cloud. Pour répondre à la forte demande des clients et à la croissance accélérée de la plateforme OCI, HYOK aidera les clients OCI à atteindre plus facilement leurs objectifs de souveraineté des données et d'autres objectifs de conformité en chiffrant les données dans OCI au moyen de clés contrôlées et gérées en dehors de la plateforme cloud. Les nouvelles fonctionnalités HYOK étendent la prise en charge existante de Bring Your Own Key (BYOK) dans OCI.

Selon l'étude 2023 Thales Cloud Security Study, les organisations ayant désormais fait le choix de l'approche cloud, la complexité opérationnelle de ces environnements est un défi important pour elles. Dans l'ensemble, la sensibilisation à la sécurité du cloud s'est renforcée, mais les préoccupations relatives à la sécurisation des données restent à un niveau élevé : plus de la moitié (55%) des professionnels de la sécurité indique qu'il est plus complexe de gérer des données dans le cloud que dans des environnements sur site. Il s'ensuit qu'à mesure que l'utilisation du cloud augmente, les entreprises ont besoin d'une nouvelle façon de sécuriser efficacement les environnements cloud.

L'intégration de CipherTrust Cloud Key Management permet aux clients OCI de stocker et de gérer leurs clés de chiffrement en dehors d'OCI dans une appliance virtuelle ou physique entièrement sous leur contrôle et en dehors du cloud. Les clients peuvent également localiser leurs clés de chiffrement où ils le souhaitent et contrôler leurs données chiffrées dans des environnements cloud. Cette approche a le double avantage de satisfaire certaines des principales exigences en matière de confidentialité et de souveraineté des données auxquelles sont confrontées les entreprises, et de démontrer aisément aux régulateurs que la conformité est respectée.

La disponibilité de la solution Thales de gestion externe des clés ? qui permet de stocker la clé dans un emplacement différent de celui des données chiffrées ? peut contribuer à accélérer le déplacement des données sensibles vers les régions Oracle Cloud. Que ces clés soient utilisées sur site ou dans le cloud, les clients peuvent dès lors conserver le même processus de gestion et de contrôle des clés de chiffrement.

CipherTrust Cloud Key Management de Thales, la solution multi-cloud de gestion du cycle de vie des clés de chiffrement leader du secteur, réduit les obstacles opérationnels dans les environnements cloud et hybrides. La fonctionnalité HYOK offre aux clients OCI les capacités de gestion externe de clés nécessaires pour s'orienter dans le monde actuel axé sur le cloud et garder le contrôle de leurs données, non seulement dans OCI, mais aussi chez d'autres opérateurs cloud.

Todd Moore, vice-président Produits de sécurité des données chez Thales, a déclaré : « Les entreprises abandonnent peu à peu les déploiements traditionnels sur site (on-premises) ; elles ont donc besoin d'aide pour déplacer leurs données vers le cloud tout en préservant la sécurité et la conformité. En tant que leaders du secteur de la gestion externe des clés, nous sommes fiers d'être les premiers à proposer l'intégration des fonctionnalités HYOK dans OCI et de fournir ainsi aux clients OCI les solutions nécessaires pour mener à bien cette transition. Afin d'enrichir cette expérience de premier ordre au bénéfice de notre base de clients, Thales est également le premier fournisseur de support pour les initiatives Oracle EU Sovereign Cloud. »

Jeppe Larsen, vice-président senior, Sécurité et identité OCI chez Oracle, a déclaré : « Nous nous efforçons de faire d'OCI le cloud le plus fiable pour les charges de travail sensibles en matière de sécurité, y compris celles qui sont localisées dans des régions et des secteurs très réglementés. Oracle EU Sovereign Cloud aide les clients opérant en Europe à satisfaire aux exigences en matière de souveraineté des données, l'intégration de HYOK à Thales améliore cette offre. En outre, ce partenariat et cette intégration bénéficieront aux clients américains des secteurs réglementés tels que les services financiers en leur permettant de profiter pleinement d'OCI, avec les avantages en matière de confidentialité et de sécurité offerts par HYOK via Thales. »

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : défense et sécurité, aéronautique et spatial, et identité et sécurité numériques. Le Groupe développe des produits et solutions qui contribuent à rendre le monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. Thales investit près de 4 milliards d'euros par an en recherche et développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que les technologies quantiques, l'edge computing, la 6G et la cybersécurité. Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

18 septembre 2023 à 10:10

