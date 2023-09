Crayon reconnu comme leader dans le Magic Quadranttm 2023 de Gartner® pour ses services gérés de gestion d'actifs logiciels





Crayon, leader mondial de l'innovation et des services informatiques, a été positionné comme leader dans le dernier Magic Quadrant de Gartner pour ses services gérés de gestion d'actifs logicielsi.

« C'est un honneur d'être placé dans le Leaders Quadrant », déclare Melissa Mulholland, PDG de Crayon. « Nous pensons que cette incroyable reconnaissance démontre les connaissances approfondies et l'expertise de notre équipe dans la fourniture de services de gestion d'actifs logiciels. Nous avons acquis cette expertise en mettant l'accent sur le client depuis plus de 20 ans, ce qui a façonné notre pratique visant à aider toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur secteur ou de leur complexité. »

Les logiciels sont l'un des trois premiers investissements de la plupart des entreprises. Il n'est donc pas surprenant que l'optimisation des coûts informatiques soit aussi importante pour les conseils d'administration et les comités de direction. Chez Crayon, notre gamme complète de services, associée à l'expertise mondiale de plus de 420 consultants SAM et d'un nombre encore plus important d'experts en licences, nous permet de répondre à différents types de cas d'utilisation, de servir des clients situés partout dans le monde et de couvrir un large éventail d'éditeurs de logiciels.

Crayon est très fier d'avoir été positionné dans le Magic Quadrant de Gartner. Ce rapport est considéré comme une excellente ressource, utile pour prendre des décisions éclairées par les organisations lors de la sélection d'un partenaire SAM Managed Services.

