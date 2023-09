Aramco fait son entrée sur le marché sud-américain de la vente au détail grâce à l'acquisition d'Esmax





L'accord débloque de nouvelles opportunités de marché et fait progresser l'expansion mondiale en aval d'Aramco

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 17 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde, a accepté d'acheter une participation de 100 % dans Esmax Distribusción SpA (« Esmax ») de Southern Cross Group, une société de capital-investissement axée sur l'Amérique latine. La transaction est soumise à certaines conditions habituelles, notamment à l'obtention d'autorisations réglementaires.

Esmax est l'un des principaux détaillants diversifiés de carburants et de lubrifiants en aval au Chili. Sa présence nationale comprend des stations-service, des opérations aéroportuaires, des terminaux de distribution de carburant et une usine de mélange de lubrifiants.

Le projet d'acquisition d'Esmax par Aramco serait son premier investissement dans la vente au détail en Amérique du Sud, reconnaissant le potentiel et l'attrait de ces marchés tout en faisant progresser la stratégie d'Aramco visant à renforcer sa chaîne de valeur en aval. Cette transaction permettrait à Aramco d'assurer des débouchés pour ses produits raffinés et de développer ses activités de vente au détail à l'échelle internationale. L'acquisition ouvrirait également de nouvelles opportunités de marché pour les lubrifiants de marque Valvoline, suite à l'acquisition par Aramco des activités de produits globaux de Valvoline Inc. en février 2023.

Mohammed Y. Al Qahtani, président d'Aramco Downstream, a déclaré : « Cet accord constitue une nouvelle étape dans notre stratégie visant à renforcer la présence d'Aramco dans le secteur de l'aval à l'échelle mondiale et à développer nos activités de vente au détail, de lubrifiants et de commerce. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités qu'il offre, en créant des synergies avec nos vastes systèmes de commerce et de fabrication. En outre, elle crée une plateforme pour lancer la marque Aramco au Chili et plus largement en Amérique du Sud, libérant ainsi un potentiel important pour capitaliser sur de nouveaux marchés pour nos produits. Esmax est une entreprise bien gérée au Chili, avec plus de 100 ans d'expérience, des actifs de qualité et un potentiel de croissance. Nous sommes ravis que le personnel exceptionnel d'Esmax rejoigne la famille Aramco alors que nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie en aval. »

À propos d'Aramco

Aramco est une entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques. Nous sommes animés par notre intime conviction que l'énergie est une opportunité. Qu'il s'agisse de la production d'environ un baril sur huit de l'approvisionnement mondial de pétrole ou du développement de nouvelles technologies énergétiques, l'équipe mondiale d'Aramco s'attache à créer un impact dans tout ce qu'elle accomplit. Elle s'efforce également de rendre ses ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Cette démarche encourage la stabilité et la croissance à long terme partout dans le monde. www.aramco.com

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations relatives aux faits historiques ou actuels inclus dans le communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives indiquent les attentes et les projections actuelles de la société concernant ses dépenses en capital et ses investissements, ses projets majeurs, ses performances en amont et en aval, y compris par rapport à ses pairs. Ces déclarations peuvent inclure, sans s'y limiter, toute déclaration précédée, suivie ou comprenant des mots tels que « objectif », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention », « pouvoir », « anticiper », « estimer », « planifier », « projeter », « peut avoir », « probable », « devrait », « pourrait », ainsi que d'autres mots et termes de signification similaire, ou la forme négative de ces mots et termes. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants échappant au contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société diffèrent sensiblement des résultats, des performances ou des réalisations escomptés, exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris les facteurs suivants : l'offre et la demande internationales de pétrole brut et le prix auquel elle vend le pétrole brut ; l'impact de la COVID-19 sur les conditions commerciales et économiques et sur l'offre et la demande de pétrole brut, de gaz et de produits raffinés et pétrochimiques ; la pression concurrentielle ; les préoccupations et les impacts du changement climatique ; les conditions météorologiques ; la cyclicité des secteurs du gaz, du pétrole, du raffinage et de la pétrochimie ; le terrorisme et les conflits armés ; les effets négatifs de la conjoncture économique ou de l'évolution de la situation économique ; le terrorisme et les conflits armés ; les évolutions économiques ou politiques défavorables ; les risques et dangers opérationnels dans les secteurs du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; tout écart ou changement important dans les conditions économiques et d'exploitation existantes qui pourrait affecter la quantité et la valeur estimées des réserves prouvées de la société ; les pertes dues aux risques liés à une assurance insuffisante ; la capacité de la société à mener à bien ses projets actuels et futurs ; la comparabilité entre les périodes ; la capacité de la société à tirer profit des acquisitions récentes et futures, y compris en ce qui concerne la SABIC ; les risques liés à l'exercice d'activités dans plusieurs pays ; la dépendance de la société à l'égard de ses cadres supérieurs et de son personnel clé ; la fiabilité et la sécurité des systèmes informatiques de la société ; les litiges auxquels la société est ou pourrait être soumise ; les risques liés aux réglementations en matière de pétrole, de gaz, d'environnement, de santé et de sécurité et autres réglementations qui ont une incidence sur les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités ; les risques liés aux opérations internationales, y compris les sanctions et les restrictions commerciales, les lois anti-corruption et d'autres lois et règlements ; les risques découlant de l'obligation d'obtenir, de maintenir et de renouveler les licences, permis et approbations gouvernementaux ; les risques découlant des lois, règlements et autres exigences ou attentes existantes et potentielles concernant la protection de l'environnement, les lois et règlements en matière de santé et de sécurité, ainsi que la vente et l'utilisation de produits chimiques et de matières plastiques ; les changements potentiels dans les compensations de péréquation reçues dans le cadre des ventes nationales d'hydrocarbures ; l'impact potentiel sur les taux d'imposition si la société ne sépare pas ses activités en aval dans un délai fixé par le gouvernement de l'Arabie saoudite ; les risques liés aux projets dirigés par le gouvernement et autres exigences gouvernementales, y compris ceux liés au niveau maximum de production de pétrole brut fixé par le gouvernement et au MSC cible ; ainsi que l'importance de l'industrie des hydrocarbures pour le gouvernement ; l'instabilité et les troubles politiques et sociaux et les conflits armés réels ou potentiels dans les régions où la société opère et dans d'autres régions ; les fluctuations des taux d'intérêt et de change ; les risques découlant de l'élimination ou de la modification par le gouvernement de la rattachement du SAR au dollar américain ; et d'autres risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, comme indiqué dans les derniers rapports périodiques de la société déposés auprès de la Bourse saoudienne. Pour plus d'informations sur les risques potentiels et les incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats prévus, veuillez consulter les derniers rapports périodiques de la société déposés auprès de la Bourse saoudienne. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l'environnement dans lequel elle opérera à l'avenir. Les renseignements contenus dans le communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations prospectives, ne s'appliquent qu'à compter de la date du présent communiqué de presse et ne visent pas à donner d'assurance quant aux résultats futurs. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à diffuser toute mise à jour ou révision du communiqué, y compris toute donnée financière ou déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige. Personne ne devrait interpréter le communiqué de presse comme des conseils financiers, fiscaux ou de placement. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

17 septembre 2023 à 12:08

