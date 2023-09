Le premier sommet mondial de l'archéologie de l'AlUla s'achève sur une vaste réflexion sur ce que la société moderne peut apprendre du passé





Le sommet inaugural a attiré plus de 300 délégués de 39 pays

La Commission royale pour AlUla annonce un nouveau prix pour les jeunes archéologues

AlUla, Arabie Saoudite, 17 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la dernière journée du premier sommet mondial de l'archéologie d'AlUla, les délégués ont participé à une série de discussions animées sur l'avenir de l'archéologie et sa capacité à apporter des changements utiles à la société.

Les discussions, qui allaient de l'utilité de la sagesse antique dans un contexte moderne à l'archéologie numérique et à l'archéologie inclusive, reflétaient l'ambition du sommet. Avec ses quatre grands thèmes que sont l'identité, les paysages de ruines, la résilience et l'accessibilité, le sommet a généré des conversations interdisciplinaires qui ont dépassé l'esprit des spécialistes afin de promouvoir l'archéologie auprès d'un public plus large.

Abdulrahman Alsuhaibani, directeur exécutif de l'archéologie, de la conservation et des collections à la Commission royale pour AlUla (RCU), a déclaré : « Ce sommet a été exceptionnel. Il était unique. Nous avons discuté de sujets vitaux pour l'avenir de l'archéologie dans une perspective plus large, et j'espère que nous poursuivrons cette discussion. »

Organisé par la RCU, le sommet a rassemblé 327 participants de 39 pays, plus de 80 intervenants, 50 jeunes délégués participant au Forum du futur, des représentants de 167 institutions, dont 65 universités, et une proportion de 47 % de femmes et de 53 % d'hommes.

Le dernier jour du sommet a été marqué par l'annonce d'un nouveau prix pour les jeunes archéologues. Le prix d'excellence du sommet mondial de l'archéologie AlUla sera décerné lors des prochains sommets et promouvra la science de l'archéologie, a déclaré M. Alsuhaibani. D'autres détails seront annoncés plus tard.

Le sommet a mis en évidence la position d'AlUla en tant que plaque tournante de l'activité archéologique. La RCU finance l'un des plus grands programmes de recherche archéologique au monde à AlUla et à Khaybar, avec 12 études, fouilles et projets spécialisés en cours. Nous avons pu découvrir de riches paysages culturels, notamment des allées funéraires, des mustatils, des villes anciennes, des inscriptions en dix langues, de l'art rupestre et des pratiques agricoles complexes. AlUla est le site d'Hegra, qui a été inscrit en 2008 comme le premier site du patrimoine mondial de l'UNESCO en Arabie saoudite.

Le sommet a constitué pour les délégués une plateforme pour faire progresser l'archéologie et la gestion du patrimoine culturel dans leur interface avec d'autres disciplines. Ce rassemblement entre hauts responsables issus du monde universitaire, d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales et de l'industrie, et jeunes professionnels représentant la prochaine génération d'archéologues a été créé non seulement pour enrichir la communauté archéologique et protéger notre histoire commune, mais également pour ouvrir une réflexion plus large sur les changements transformationnels au sein de la société que l'archéologie, et plus largement le patrimoine culturel, peuvent favoriser et comment ils peuvent y contribuer.

Le Forum du futur du sommet a permis aux jeunes de s'engager dans un dialogue et un débat constructifs sur l'avenir de l'archéologie. Il leur a offert un espace pour développer leurs propres perspectives et idées et contribuer à la conversation de manière fondamentale.

Pour en savoir plus sur le sommet, rendez-vous sur https://www.worldarchaeologysummit.com .

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2212327/AlUla_Summit_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2212328/AlUla_Summit_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2212329/AlUla_Summit_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2212330/AlUla_Summit_4.jpg

17 septembre 2023 à 04:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :