L'histoire des baskets LUKA 2 LAKE BLED : 7+7 faits fascinants sur la Slovénie et le lac de Bled





LJUBLJANA, Slovénie, 16 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la présentation officielle des baskets LUKA 2 LAKE BLED et un tournoi exaltant de basketball 3x3 ont eu lieu à Bled, mettant ainsi en lumière la Slovénie, une destination passionnante à visiter. Découvrez 7+7 faits captivants.

1. Avec quatre pays voisins, l'Autriche, la Hongrie, la Croatie et l'Italie, et quatre régions européennes distinctes, le monde alpin, la plaine de Pannonie, les paysages karstiques et la Méditerranée, la Slovénie pourrait facilement être considérée comme un « condensé d'Europe ».

Pour en savoir plus, cliquez ici

2. Avec plus de 60 % de ses terres couvertes de forêts et de nombreuses aires protégées, le pays se concentre fortement sur la durabilité, qui fait partie de l'identité slovène.

Pour en savoir plus, cliquez ici

3. Du plus vieux vin du monde au plus grand canyon souterrain d'Europe... La Slovénie regorge d'endroits intéressants à visiter.

Pour en savoir plus, cliquez ici

4. La Slovénie est une destination pour les voyageurs curieux et exigeants. Les expériences boutique soigneusement conçues en Slovénie sont reconnues par le label Slovenia Unique Experiences.

Pour en savoir plus, cliquez ici

5. La Slovénie est un paradis de plein air pour les amoureux du sport et de nombreux athlètes de renommée mondiale y ont élu domicile, dont Luka Don?i? , Tadej Poga?ar , Primo? Rogli? , Janja Garnbret .

Pour en savoir plus, cliquez ici

6. La gastronomie slovène allie avec délice saveurs traditionnelles, ingrédients locaux et techniques culinaires innovantes. Il existe par ailleurs plusieurs excellentes régions viticoles qui gagnent en reconnaissance internationale.

Pour en savoir plus, cliquez ici

7. Ljubljana, la charmante capitale et ville natale de Luka Don?i?, peut s'enorgueillir d'avoir une belle architecture, des cafés animés et un street art dynamique.

Pour en savoir plus, cliquez ici

Sept faits fascinants sur le lac de Bled

1. Le lac de Bled est un lac glaciaire pittoresque aux eaux turquoise cristallines dans les Alpes juliennes du nord-ouest de la Slovénie.

2. L'île de Bled et l'église de pèlerinage figurent parmi les principales attractions du lac. La cloche porte-bonheur dans l'église détient les clés de la bonne fortune.

3. Situé sur une falaise rocheuse, le château de Bled règne comme une forteresse formidable, offrant des panoramas extraordinaires sur le lac scintillant et ses environs pittoresques.

4. Arnold Rikli, un naturopathe suisse du XIXe siècle, a transformé la région en une destination renommée, placée sous le signe du bien-être. Aujourd'hui, son héritage perdure.

5. L'emblématique gâteau à la crème Bled est une délicieuse pâte feuilletée croustillante, composée de couches d'une crème vanille veloutée et d'une succulente crème pâtissière.

6. Bled propose une abondance d'activités en plein air. Vintgar Gorge est une visite incontournable.

7. Les bateaux pletna en bois sont une caractéristique emblématique du lac de Bled. Ils sont dirigés par un seul rameur.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=da_3idxWwb8

16 septembre 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :