Le « Dialogue Jiangsu-Allemagne 2023 » s'est tenu à Changzhou





CHANGZHOU, Chine, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le « Dialogue Jiangsu-Allemagne 2023 » s'est tenu à Changzhou le 12 septembre. C'est la troisième année que cet événement a lieu à Changzhou. La conférence, intitulée « Nouvelle énergie, nouvelles opportunités », vise à promouvoir davantage la coopération entre la Chine et l'Allemagne dans des domaines tels que le commerce, l'industrie des nouvelles énergies et l'économie numérique. Lors de la conférence, 11 projets clés de coopération sino-allemande couvrant des domaines tels que les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux, la fabrication intelligente, la biomédecine et l'éducation ont été signés.

Ces dernières années, des entreprises comme Siemens, Thyssenkrupp, Bosch, Volkswagen et Lanxuss ont fait des investissements substantiels à Changzhou, formant des pôles d'investissement allemands dans la ville. Il s'agit notamment du parc d'innovation sino-allemand (Changzhou), de la zone de haute technologie de Wujin et de la ville de Xue's Foreign Capital Town. À la fin de l'année dernière, Changzhou comptait un total de 247 entreprises financées par l'Allemagne, principalement actives dans des secteurs tels que l'électronique automobile, la fabrication de machines et d'équipements, les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies et la protection de l'environnement. Dans le même temps, l'Allemagne est également une destination importante pour les investissements à l'étranger de Changzhou, avec 52 projets à destination de l'Allemagne, ce qui la classe première en termes d'investissements à Changzhou en Europe.

Shi Mingde, président de l'Association d'amitié Chine-Allemagne, a déclaré que Changzhou, en tant que ville manufacturière bien connue en Chine, a toujours cherché à s'internationaliser et à se comparer à l'Allemagne. Elle a déjà établi une dynamique favorable dans la coopération sino-allemande. L'organisation du « Dialogue Jiangsu-Allemagne 2023 » permettra de jeter un pont pour approfondir la coopération entre la Chine et l'Allemagne dans l'industrie des nouvelles énergies.

Lukas Meyer, consul général adjoint de la République fédérale d'Allemagne à Shanghai, a mentionné que les activités du « Dialogue Jiangsu-Allemagne » ont été le témoin d'un partenariat solide et durable entre les deux pays. Le parc d'innovation sino-allemand (Changzhou) est devenu la destination préférée des petites et moyennes entreprises germanophones qui cherchent à se développer en Chine. La ville de Changzhou s'est engagée à approfondir et à élargir la coopération avec l'Allemagne dans des domaines tels que la technologie, la formation professionnelle et la culture, ce qui a renforcé les relations économiques et favorisé l'échange de connaissances, de perspectives et de valeurs entre les deux parties.

Au cours de la conférence, « l'Alliance des entrepreneurs allemands et autrichiens » a été officiellement lancée. Il s'agit d'une plateforme d'échange bidirectionnelle établie dans le contexte de l'économie à double carbone, axée sur le partage des dernières informations de l'industrie et des expériences entrepreneuriales dans des industries complémentaires entre la Chine et l'Europe.

15 septembre 2023 à 12:21

