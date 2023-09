Alithya animera une présentation aux côtés d'Hanger à l'événement Oracle CloudWorld 2023





ALPHARETTA, Ga., le 14 sept. 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ : ALYA) (TSX : ALYA) (« Alithya ») annonce qu'il participera à l'événement Oracle CloudWorld 2023, qui se tiendra du 18 au 21 septembre 2023 au Venetian Convention & Expo Center à Las Vegas, au Nevada.

Se basant sur la réussite de la mise en oeuvre d'applications Oracle Cloud, Alithya animera une séance d'information en compagnie de son client, Hanger, Inc., un fournisseur d'orthèses, de prothèses et de services connexes de grande envergure qui détient 900 établissements partout aux États-Unis.

La présentation, qui s'intitule All In: Hanger Embraces Oracle Cloud Applications for ERP, SCM, & HCM (le grand saut : Hanger adopte les applications Oracle Cloud pour les systèmes ERP, SCM et HCM), se tiendra le mardi 19 septembre de 12 h 40 à 13 h. Cette séance retracera le parcours d'Hanger dans le cadre de la mise en oeuvre des applications Oracle Cloud. Elle mettra aussi en évidence comment l'expertise d'Alithya a été grandement bénéfique pour les partenaires d'affaires internes d'Hanger et a permis d'optimiser l'efficacité opérationnelle de l'entreprise dans son ensemble.

Citation de Mike Feldman, vice-président principal, Unité commerciale d'Oracle à Alithya :

« Nous sommes ravis d'avoir la chance de présenter cette séance en collaboration avec Hanger, l'un de nos précieux clients. Nous allons parler de son expérience relative à la mise en oeuvre des applications Oracle Cloud et démontrer les avantages concrets qu'il a tirés de son partenariat avec Alithya. »

Alithya, commanditaire d'Oracle CloudWorld 2023, sera présente tout au long de l'événement au kiosque 113, dans la salle d'exposition.

Pour obtenir des détails au sujet d'Oracle CloudWorld 2023, veuillez visiter le site https://www.oracle.com/cloudworld/.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme d'une main-d'oeuvre internationale talentueuse, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, Alithya transforme le monde en utilisant l'expertise et l'intelligence collective pour développer des solutions de TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent les entreprises. Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui évite le jargon technique du secteur pour favoriser la netteté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des cinq grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la mise en oeuvre des applications commerciales, les services applicatifs, les données et l'analytique, le perfectionnement numérique et l'implantation du changement.

Partenaire Oracle depuis plus de 25 ans, Alithya s'appuie sur l'expertise de plus de 350 consultants certifiés et ACE d'Oracle. Alithya sert des clients issus de différents secteurs, leur fournissant des solutions EPM, ERP, HCM et SCM. Elle tient aussi un rôle consultatif auprès de l'équipe de développement des produits Oracle. Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez le site www.alithya.com.

