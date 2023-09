L'IA peut désormais vous aider à réserver l'itinéraire de voyage idéal





Guide to Europe annonce une avancée révolutionnaire dans la planification des voyages : Travis, un un planificateur de voyage IA alimenté par l'IA générative, offre désormais aux utilisateurs des itinéraires de voyage optimisés et basés sur les préférences des clients, la proximité des attractions, un mix unique de données d'évaluation, d'heures d'ouverture et d'autres variables essentielles.

À l'aide d'un algorithme d'intelligence artificielle génétique de pointe, Travis propose un choix inégalé d'attractions et optimise les itinéraires pour offrir une expérience de voyage harmonisée.

Le Chatbot va au-delà de la planification traditionnelle en regroupant les meilleurs services adaptés aux préférences et aux avis des clients. Cela permet aux utilisateurs de visualiser et de réserver un voyage complet en une simple procédure de réservation.

Helgi Helgason, responsable de l'IA chez Guide to Europe et visionnaire en créant Travis, déclare : « Nous sommes très heureux de présenter un chatbot qui révolutionne la façon dont les gens planifient leurs voyages. Travis permet aux utilisateurs d'interagir et de rechercher le voyage idéal en utilisant le langage naturel. Il n'est même pas nécessaire de préciser une destination. Il suffit de saisir l'expérience vécue souhaitée, comme par exemple la météo, la région ou la culture. Travis peut faire gagner du temps et éviter le stress en permettant aux clients de réserver rapidement et en toute confiance des voyages parfaitement planifiés ».

Helgi ajoute : « Travis n'est pas uniquement un planificateur d'itinéraires, c'est un outil qui change la donne. En s'appuyant sur une quantité massive de données, il peut planifier méticuleusement votre voyage d'une manière qui, nous en sommes convaincus, dépasse les capacités humaines en termes de précision et de rapidité. Il ne s'agit pas seulement de réserver un voyage, mais de faire en sorte que ce voyage devienne idéal ».

Avec le lancement de ce service innovant, Guide to Europe consolide son positionnement à l'avant-garde de la technologie du voyage, en offrant une dimension entièrement nouvelle à la planification, à la recherche et à la réservation de vacances en Europe.

14 septembre 2023 à 15:40

