IEEE 2089tm jette les bases d'un document de référence européen pour la protection et le bien-être des enfants en ligne





L'IEEE, la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie pour l'humanité, et l'IEEE Standards Association (IEEE SA) ont annoncé aujourd'hui une étape importante dans l'avancement de la norme IEEE 2089tm pour une utilisation dans les efforts localisés pour aborder les droits et la sécurité des enfants dans les produits et services numériques. La norme IEEE 2089 pour le cadre de services numériques adaptés à l'âge ? fondée sur les principes 5Rights, a été reconnue pour servir de base à un nouvel accord d'atelier CEN/CENELEC (CWA).

Norme mondiale, IEEE 2089(tm) fournit aux organisations un cadre pratique pour concevoir des processus de services numériques adaptés à l'âge vers une innovation technologique responsable incluant les enfants. Fondé sur la norme IEEE 2089, cet accord CWA nouvellement publié décrit un ensemble de processus permettant de concevoir et de développer des produits et des services en ligne en tenant compte des droits et du bien-être des enfants.

Le CWA aide les organisations à comprendre comment leurs produits et services affectent les enfants. Des processus définis aident à créer des approches de conception de systèmes et des méthodes d'ingénierie logicielle adaptées à l'âge ou à vérifier si le produit numérique est adapté à l'âge. Il vise à accroître les avantages et à réduire les risques du monde numérique pour les jeunes utilisateurs jusqu'à l'âge de 18 ans.

Le nouveau CWA publié par CEN/CENELEC localise la norme IEEE 2089 dans le contexte européen, où elle peut répondre à des besoins spécifiques identifiés dans diverses politiques et réglementations de l'UE. Il s'agit notamment de servir la nouvelle stratégie européenne pour un meilleur Internet pour les enfants (BIK+), qui propose des services numériques sûrs et adaptés à l'âge des enfants, chaque enfant européen étant protégé, responsabilisé et respecté en ligne.

Les processus de ce CWA répondent également aux exigences de la loi sur les services numériques de l'UE en matière de protection des mineurs en ligne, et peuvent servir de base à une nouvelle norme de l'UE. En collaboration avec l'IEEE, l'OVE (Association électrotechnique autrichienne), la 5Rights Foundation, l'Arizona State University, l'Istanbul Bilgi University, la Digital Opportunities Foundation, Eurochild et plusieurs entreprises internationales ont participé à la préparation du CWA.

« L'adoption de la norme IEEE 2089 au coeur de ce nouvel accord d'atelier CEN/CENELEC représente une avancée majeure dans la protection et l'autonomisation des enfants et des jeunes européens en ligne », a déclaré Konstantinos Karachalios, directeur général de l'IEEE SA. « L'association de normalisation de l'IEEE apprécie le soutien et le leadership de l'OVE, qui a contribué à la réalisation de ce projet ».

À propos de IEEE SA

L'association de normalisation de l'IEEE (IEEE SA) est une organisation collaborative où les innovateurs élèvent les normes mondiales en matière de technologie. L'IEEE SA offre un environnement et une plateforme ouverts et consensuels qui permettent aux gens de travailler ensemble au développement de normes technologiques de pointe, pertinentes pour le marché et de solutions industrielles qui façonnent un monde meilleur, plus sûr et durable. Plus de détails sur IEEE SA.

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde qui se consacre à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité. Grâce à ses publications, ses conférences, ses normes technologiques et ses activités professionnelles et éducatives, l'IEEE est la voix de confiance dans un large éventail de domaines allant des systèmes aérospatiaux, des ordinateurs et des télécommunications à l'ingénierie biomédicale, l'énergie électrique et l'électronique grand public. Plus de détails sur IEEE.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 septembre 2023 à 14:35

