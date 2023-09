Galvanize Climate Solutions lève plus d'un milliard de dollars dans le cadre de son premier fonds de capital-risque et de capital-croissance





Galvanize Climate Solutions (« Galvanize »), société d'investissement mondiale axée sur le climat, a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son Innovation + Expansion Fund (« le Fonds ») à plus d'un milliard de dollars. Grâce aux engagements d'un ensemble diversifié d'investisseurs institutionnels, dont des fonds de dotation, des fondations et des family offices de premier plan, le Fonds est l'un des plus importants fonds de capital-risque pour le climat mobilisés à ce jour. Le Fonds privilégie les investissements dans des entreprises climatiques en phase de démarrage ou de croissance qui favorisent une décarbonisation rapide, en fournissant à la fois des capitaux et des ressources interdisciplinaires afin d'accélérer le passage à l'échelle commerciale.

Fondé par des investisseurs chevronnés ayant une expérience collective de plusieurs décennies dans l'écosystème climatique, Galvanize a pour but de faire évoluer les entreprises climatiques déterminantes de notre génération. À cette fin, Galvanize a réuni une équipe d'investissement chevronnée, complétée par des experts internes dans des disciplines vitales pour les créateurs d'entreprises climatiques - notamment la science et la technologie climatiques, les affaires réglementaires, le développement du marché, la mesure de l'impact et l'acquisition de talents. Fort de ces ressources, le Fonds est particulièrement bien placé pour identifier, évaluer et amplifier les entreprises climatiques transformatrices.

« Pour concrétiser pleinement l'opportunité d'investissement la plus importante de notre époque et réussir à inaugurer la transition climatique, il faudra plus qu'un simple capital », a indiqué Tom Steyer, Co-président exécutif de Galvanize, qui a auparavant fondé et dirigé l'une des premières sociétés d'investissement mondiales multi-stratégies, Farallon Capital Management, qui a atteint plus de 36 milliards de dollars d'actifs sous gestion sous sa direction. « C'est pourquoi, en nous appuyant sur des années d'expérience en matière d'investissement et sur une compréhension des ressources nécessaires pour accélérer les solutions climatiques essentielles, nous avons délibérément construit Galvanize pour forger un nouveau modèle d'investissement climatique, parallèlement à la construction d'une équipe de classe mondiale bâtie pour ce moment. C'est avec grand plaisir que nous recevons le soutien de nos partenaires dans la poursuite de cette opportunité ».

Le Fonds en question est dirigé par Veery Maxwell, Saloni Multani et Cliff Ryan, qui apportent collectivement une profonde expertise en matière de climat, associée à un historique de construction et de gestion de stratégies d'investissement de plusieurs milliards de dollars au sein d'entreprises mondiales de premier plan, notamment Hellman & Friedman et Riverstone Holdings.

« Nous sommes témoins d'un point d'inflexion dans la transformation de l'économie mondiale », a indiqué Saloni Multani, , coresponsable de l'innovation + expansion chez Galvanize. « L'alignement des forces du marché ? y compris les engagements des entreprises, les progrès en matière de réglementation et de politique, les attentes des consommateurs, les préférences en matière de talents de la main-d'oeuvre, la maturation technologique et la compétitivité économique ? génère d'importants vents contraires dans le secteur du climat. Nous considérons que les technologies et les solutions susceptibles de conduire à une décarbonisation significative au cours de la prochaine décennie auront une valeur immense »

Selon son modèle intégré axé sur le climat, le Fonds adopte une approche interdisciplinaire tout au long du cycle d'un investissement, en fournissant un ensemble différencié de ressources pour avantager les entreprises de son portefeuille et créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs. Il s'agit de faciliter l'introduction de clients prioritaires, d'aider au recrutement de talents et de fournir des analyses et des conseils en matière de réglementation. Les membres de l'équipe de services de portefeuille de Galvanize ont déjà occupé des postes à l'ARPA-E, au National Renewable Energy Laboratory et au White House Council on Environmental Quality, parmi d'autres organisations de premier plan dans les domaines du climat, de la technologie et du gouvernement.

Jusqu'à présent, le fonds a investi dans 11 entreprises dans les secteurs de l'électricité, du transport, de l'industrie, des bâtiments, de l'agriculture et de l'élimination du carbone : alcemy, Arable, Lydian, Plotlogic, Pulsora, Regrow, The Routing Company, VEIR, Watershed, Worldly et Zhero.

Galvanize Climate Solutions est une société d'investissement mondiale axée sur le climat qui fournit des capitaux et de l'expertise pour accélérer les solutions climatiques. Fondée par Katie Hall et Tom Steyer, Galvanize investit dans différentes catégories d'actifs, notamment le capital-risque et les actions de croissance, les actions publiques et l'immobilier. Nous intégrons l'expertise en matière d'investissement, d'impact climatique, de mesure, de développement de marché, de talent, de technologie et de politique dans le but d'avoir un impact concret sur le climat et de créer de la valeur à long terme pour nos investisseurs.

14 septembre 2023 à 13:35

