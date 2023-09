Six Canadiennes sélectionnées pour participer au programme Femmes entrepreneures gagnantes(MC) d'EY





Dévoilement des noms des pionnières qui participeront à l'édition nord-américaine 2023

TORONTO, le 14 sept. 2023 /CNW/ - EY annonce les 23 fondatrices sélectionnées dans le cadre de l'édition nord-américaine 2023 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY, parmi lesquelles on compte six entrepreneures canadiennes. Les gagnantes de cette année seront officiellement présentées le 9 novembre dans le cadre du Forum sur la croissance stratégique ( Strategic Growth Forum). Parmi les entrepreneures canadiennes, mentionnons :





Bunny et Taran Ghatrora , Blume | Surrey , Colombie-Britannique

Conçus d'abord pour la génération Z, les produits primés de soins pour la peau de la marque Blume sont faits d'ingrédients naturels pour une routine sans tracas. Par ses produits formulés spécialement pour les peaux acnéiques et sensibles, Blume compte redonner confiance aux 60 % de jeunes affirmant que leur estime de soi s'est détériorée à la puberté.





Made with Local a pour mission de rehausser le marché des collations durables. L'entreprise confectionne des aliments nourrissants et délicieusement irrésistibles qui comblent les palais les plus exigeants tout en générant des retombées positives dans les collectivités. Pionnière du mouvement locavore dans le secteur des produits de consommation courante, Made with Local est reconnue pour ses barres nutritives naturelles sans gluten, composées uniquement d'aliments complets.





OMY Laboratoires fait office de pionnière dans le domaine des dermocosmétiques personnalisés au Canada . SkinIA, le logiciel d'intelligence artificielle (IA) développé par l'entreprise en collaboration avec des dermatologues, des spécialistes de l'IA et des chimistes, révolutionne l'analyse de la peau. À partir d'une photo et de réponses à quelques questions, OMY Laboratoires détermine les besoins exacts de ses clients pour leur offrir des produits adaptés à leurs préférences et leurs problèmes de peau. En proposant plus de 8?000 formules de crèmes et de sérums végétaliens et respectueux de l'environnement, tous élaborés au Québec, l'entreprise redéfinit les soins de la peau.





Sampler offre des expériences commerciales reposant sur des données pour favoriser l'établissement de liens personnels entre les consommateurs et les marques. L'entreprise est réputée avoir numérisé le marché des échantillons de produits et compte parmi ses clients plus de 1 000 marques de produits de consommation courante, ainsi que de grands détaillants.

« Les fondatrices sélectionnées pour participer au programme font preuve d'une ingéniosité sans pareille, d'un esprit d'entreprise inébranlable et d'une détermination à toute épreuve grâce auxquels elles ont pu sortir du lot et se démarquer, affirme Brenna Daloise, coleader du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY au Canada. Ces entrepreneures que rien n'arrête sont non seulement des leaders formidables au sein de leur organisation, mais aussi de leur collectivité. Elles montrent de façon exemplaire comment la ténacité et la passion peuvent conduire à de meilleurs résultats, à la fois centrés sur l'humain et durables, qui créent de la valeur pour la société. »



Le programme, qui en est à sa seizième année d'existence, permet d'identifier des fondatrices de talent à l'origine d'entreprises évolutives au Canada et aux États-Unis et de leur fournir le réseau, les conseils et les ressources dont elles ont besoin pour faire croître leur entreprise et libérer leur plein potentiel en tant qu'innovatrices de premier plan sur le marché.

« Que ce soit dans les secteurs de la santé et du bien-être, des biens de consommation ou du marketing, ces pionnières tirent parti de l'intelligence artificielle pour réaliser des gains d'efficience, résoudre des problèmes et répondre aux besoins de tous les jours des Canadiens en favorisant le bien commun, ajoute Tiki Cheung, coleader du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY au Canada. Nous sommes honorés d'offrir à ces fondatrices d'exception un accès aux ressources et au vaste écosystème entrepreneurial d'EY pour les aider à croître, à attirer des talents et à révolutionner leurs secteurs d'activité. »

Par l'entremise du programme, elles deviennent partie intégrante d'une communauté de pairs à l'échelle mondiale, composée de plus de 800 entrepreneures gagnantes dans 48 pays. Les participantes au programme reçoivent une formation pour cadres, en plus d'être mises en relation avec le vaste écosystème entrepreneurial d'EY, y compris avec d'anciens participants du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY et du Réseau Accès-entrepreneurs d'EY.



Apprenez-en davantage sur le programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY.

À propos d'EY

À propos du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY

L'organisation EY s'engage à aider les femmes à occuper des postes de direction. Le programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY est un programme d'envergure mondiale pour les entrepreneures accomplies dont les entreprises prospères démontrent un réel potentiel de croissance. En ayant accès aux réseaux mondiaux d'EY à l'échelle de son écosystème entrepreneurial, les fondatrices pionnières d'un bout à l'autre de la planète obtiennent les ressources, les conseils et les contacts dont elles ont besoin pour faire croître leurs entreprises de façon durable. Unique en son genre, cette communauté de fondatrices réécrit les règles et remodèle le marché. Visitez le site ey.com/ca/femmesgagnantes.

14 septembre 2023

