Célébration à l'intention de la clientèle d'Olight : la journée O-Fan Day 2023 aura lieu le 16 septembre





LORTON, Virginie, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Olight , un important fabricant mondial de produits d'éclairage mobile de haute qualité, est heureux d'annoncer la tenue de son événement annuel, la journée O-Fan Day 2023, qui aura lieu le 16 septembre à 14 h à Lorton, en Virginie, aux États-Unis. L'événement sera également diffusé en ligne par l'entremise de la chaîne YouTube officielle Olightworld , ce qui permettra à Olight de faire des annonces importantes et d'exprimer sa gratitude à ses clients fidèles.

La journée O-Fan Day 2023 est un événement spécial où Olight fera des annonces importantes concernant les derniers développements de l'entreprise tout en exprimant sa gratitude à ses clients fidèles. Ce grand événement réunissant des centaines de clients et des influenceurs aura lieu au plus grand centre de distribution de produits d'Olight aux États-Unis, afin de mettre en valeur l'engagement de la marque envers l'excellence et l'innovation.

L'événement à venir comprendra deux principaux éléments qui captiveront les participants. Tout d'abord, Olight dévoilera sa nouvelle lampe de poche Seeker créant une expérience ultime. Le modèle Seeker est l'un des produits les plus populaires d'Olight depuis des années et ses nombreux prédécesseurs ont été très bien accueillis par les amateurs de plein air, les organismes d'application de la loi,, les équipes de recherche et de sauvetage et les propriétaires de maison ou de ferme. Les participants auront l'occasion exclusive de participer au dévoilement de ce produit extraordinaire et de constater par eux-mêmes ses capacités d'innovation. En plus de la nouvelle lampe de poche Seeker, la journée O-Fan Day 2023 mettra en vedette une gamme de nouveaux produits, des lampes montées sur rail aux lampes à agrafe, qui séduiront et captiveront les participants.

La journée O-Fan Day 2023 marquera également un changement important dans les politiques de garantie et d'adhésion d'Olight. En guise de témoignage d'appréciation envers sa clientèle dévouée, Olight a apporté des mises à jour importantes pour améliorer l'expérience client. Les participants à cet événement exclusif seront parmi les premiers à connaître les détails de ces changements et améliorations formidables.

« Cet événement nous permet non seulement de partager des nouvelles intéressantes concernant nos nouveaux produits, mais aussi d'exprimer notre plus profonde reconnaissance à nos clients qui nous ont appuyés tout au long de notre parcours. Nous nous réjouissons à l'idée de souligner ensemble cette occasion mémorable », a déclaré Mavis, directeur général adjoint d'Olight.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien pour suivre la page de l'événement sur Facebook qui comprend des cadeaux et des mises à jour entourant la journée O-Fan Day et le communiqué sur le produit! En plus de ce qui est décrit ci-dessus, nous organisons aussi des activités comme O-Sport et la campagne O-Fan Day, qui aura lieu du 19 septembre, à 20 h (HAE) au 23 septembre, à 23 h 59 (HAE) à l'adresse olightstore.com . Pour en savoir plus, cliquez ici.

[À propos d'Olight]

Olight est un fournisseur de premier plan de solutions d'éclairage portable qui se consacre à sa mission « d'illuminer le monde ». Notre gamme diversifiée de produits répond à différents scénarios, y compris des applications domestiques, extérieures et tactiques. Nos produits sont vendus et utilisés en Europe, en Amérique et dans d'autres régions du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208519/58f163da_ac81_4728_bdcb_907258bd2fb4_1.jpg

14 septembre 2023 à 08:00

